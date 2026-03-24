Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

Константин Пономарев
24 марта 2026, 14:19
Драгоценности со свалки в Силезии не продали на аукционе. Решается вопрос о признании их культурным наследием и передаче в музей.
На свалке нашли ценные бриллианты / Коллаж Главред, фото: Pexels, Katowice tax office

Вы узнаете:

  • Почему никто не забрал ценные находки
  • Что теперь будет с найденными бриллиантами
  • Чем удивили экспертов найденные украшения

В южной Польше неожиданно отменили аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые нашли на свалке. Речь идет о ценностях, потенциальная стоимость которых достигает десятков тысяч евро.

Торги должны были состояться 27 марта после того, как за три года никто не заявил права на находку. Однако в последний момент вмешались местные власти. Налоговая инспекция отменила аукцион по просьбе музея, который захотел сохранить украшения как часть культурного наследия. Об этом пишет TVP World.

Музей вмешался в судьбу драгоценностей

Представители музея имени Водзислава Силезского заявили, что украшения могут иметь не только материальную, но и историческую ценность. По словам директора Славомира Кульпы, часть экспонатов относится к первой половине XX века и отражает утраченную историю региона.

Он подчеркнул, что многочисленные войны и разрушения почти стерли материальное наследие города, поэтому найденные украшения могут стать редким свидетельством прошлого. Продажа частным лицам, по его мнению, лишила бы местное сообщество возможности сохранить эту связь.

Драгоценности нашли среди мусора

Ювелирные изделия были обнаружены на свалке строительных отходов в промышленном городе Силезии, недалеко от границы с Чехией. После находки полиция изъяла их и передала под контроль суда.

Драгоценности нашли среди мусора / Фото: Katowice tax office

Суд установил срок в три года для возможных владельцев, но теперь он истек и никто так и не заявил свои права. Это и стало основанием для подготовки аукциона.

Ранее Главред писал о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Также сообщалось о том, что мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей. Винтажная лампа оказалась редким предметом, который сегодня может стоить в разы дороже.

TVP World

TVP World — международный новостной портал и телеканал, запущенный польским государственным вещателем Telewizja Polska в 2021 году. Проект создавался как англоязычная платформа для глобальной аудитории, чтобы рассказывать о событиях в Польше, Европе и мире с точки зрения Центральной и Восточной Европы.

Портал работает в формате круглосуточного новостного ресурса, объединяя сайт, прямые эфиры и аналитические программы. Основное внимание в его материалах уделяется политике, международным отношениям, экономике, а также вопросам безопасности, включая войну в Украине.

