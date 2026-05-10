"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026

Кристина Трохимчук
10 мая 2026, 12:22
Отрывок со второй репетиции LELEKA восхитил украинских звезд.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как выглядит выступление LELEKA на Евровидении
  • Как на номер отреагировали украинские звезды

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA провела вторую репетицию и восхитила сеть первыми кадрами своего выступления. В официальных аккаунтах Евровидения появилось видео, которое приоткрыло завесу тайны.

Организаторы конкурса опубликовали 30-секундное видео, которое раскрыло многие детали выступления LELEKA. В отрывке не заметно приемов, за которые критиковали номер певицы на Нацотборе, — съемка выгодно подчеркивает перформанс исполнительницы без тряски камеры. Минималистичная сценография делает LELEKA центром внимания на протяжении всего выступления.

LELEKA на сцене Евровидения 2026
LELEKA на сцене Евровидения 2026 / фото: instagram.com, Eвровидение

Артистка решила отказаться от очевидных символов, таких как аист, заменив их лишь визуальным намеком. На сцене будут взмывать вверх большие полотна легкой белой ткани, имитирующие взмахи крыльев птицы и добавляющие необходимую динамику номеру. Также в сложной бахроме белого костюма LELEKA можно заметить черные ленты — намек на окрас украинского символа.

Отрывок выступления вызвал настоящее восхищение в сети. Исполнительницу тепло поддержали как еврофаны, так и украинские знаменитости. Поклонники конкурса оценили мощный вокал LELEKA и заявили в комментариях, что Украина всегда заслуженно находится в топе Евровидения.

Как выглядит номер LELEKA
Как выглядит номер LELEKA / фото: instagram.com, Евровидение

"Лети, птичка! Пусть все удастся!" — Jerry Heil

"Вау, какое мощное выступление! Вперед, LELEKA! Вперед, Украина!" — Джамала

"Невероятно, посылаю любовь и поддержку". — Злата Огневич

"Это просто невероятно! LELÉKA, удачи! Взлетай высоко". — Мика Ньютон

"У меня мурашки по коже. Это так мощно и волшебно, боже мой, я потеряла дар речи. Платье потрясающее, а вокал, о, просто вау. Украина снова претендует на место в топ-5, браво!"

"Согласны ли мы теперь с тем, что она недооценена?"

"Нет слов! Она невероятно красива. Одна из лучших на данный момент. Визуально просто потрясающе! Чувствуются эмоции и уверенность в ее взгляде. Боже мой! Вперед, LELEKA!"

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что звезда проекта "МастерШеф. Профессионалы" Лилия Стоянова удивила своих подписчиков кадрами с Аллой Пугачевой. Знаменитости случайно встретились на набережной Лимассола. Стоянова не упустила возможности сделать селфи с Примадонной.

Также стало известно, почему Яна Глущенко не смогла лично попрощаться с Мариной Поплавской. Состояние здоровья актрисы после аварии требовало немедленного хирургического вмешательства, поэтому уже через несколько недель она была в Риме.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

