"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026

Отрывок со второй репетиции LELEKA восхитил украинских звезд.

LELEKA - Евровидение 2026

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA провела вторую репетицию и восхитила сеть первыми кадрами своего выступления. В официальных аккаунтах Евровидения появилось видео, которое приоткрыло завесу тайны.

Организаторы конкурса опубликовали 30-секундное видео, которое раскрыло многие детали выступления LELEKA. В отрывке не заметно приемов, за которые критиковали номер певицы на Нацотборе, — съемка выгодно подчеркивает перформанс исполнительницы без тряски камеры. Минималистичная сценография делает LELEKA центром внимания на протяжении всего выступления.

LELEKA на сцене Евровидения 2026

Артистка решила отказаться от очевидных символов, таких как аист, заменив их лишь визуальным намеком. На сцене будут взмывать вверх большие полотна легкой белой ткани, имитирующие взмахи крыльев птицы и добавляющие необходимую динамику номеру. Также в сложной бахроме белого костюма LELEKA можно заметить черные ленты — намек на окрас украинского символа.

Отрывок выступления вызвал настоящее восхищение в сети. Исполнительницу тепло поддержали как еврофаны, так и украинские знаменитости. Поклонники конкурса оценили мощный вокал LELEKA и заявили в комментариях, что Украина всегда заслуженно находится в топе Евровидения.

Как выглядит номер LELEKA

"Лети, птичка! Пусть все удастся!" — Jerry Heil

"Вау, какое мощное выступление! Вперед, LELEKA! Вперед, Украина!" — Джамала

"Невероятно, посылаю любовь и поддержку". — Злата Огневич

"Это просто невероятно! LELÉKA, удачи! Взлетай высоко". — Мика Ньютон

"У меня мурашки по коже. Это так мощно и волшебно, боже мой, я потеряла дар речи. Платье потрясающее, а вокал, о, просто вау. Украина снова претендует на место в топ-5, браво!"

"Согласны ли мы теперь с тем, что она недооценена?"

"Нет слов! Она невероятно красива. Одна из лучших на данный момент. Визуально просто потрясающе! Чувствуются эмоции и уверенность в ее взгляде. Боже мой! Вперед, LELEKA!"

Leleka, Лелека

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

