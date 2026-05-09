Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

В украинском языке существует немало способов вежливо ответить на "дякую", и "будь ласка" — лишь один из них.

Как правильно ответить на "дякую"

Благодарность — это основа вежливого общения, однако не менее важно уметь красиво и правильно отреагировать на нее. В украинском языке существует целая палитра выражений, которые помогут красиво ответить на "дякую". Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.

Что означает "будь ласка"

Самым первым и наиболее привычным вариантом ответа является "будь ласка". Оно состоит из двух частей — "будь" (от глагола "быть") и "ласкавый". Используя эту фразу, мы выражаем расположение к собеседнику в максимально лаконичной форме.

Чем "прОшу" отличается от "прошУ"

Синонимом к "будь ласка" является слово "прОшу". Однако здесь стоит быть внимательными, чтобы не допустить ошибки.

Правильно говорить "прОшу" с ударением на первом слоге, когда отвечаете на благодарность. Не следует путать это с глаголом "прошУ", где ударение падает на второй слог, поскольку это слово используется, когда обращаются к кому-то за помощью.

Как еще можно ответить на "дякую"

Помимо базовых форм, в речи часто используют и другие вежливые варианты:

звертайтесь;

до ваших послуг;

завжди радий / рада;

рада була допомогти;

на здоров’я;

завжди будь ласка.

Можно ли отвечать "на здоровье"

Вокруг этой фразы часто ведутся споры. Как отметила Виктория Хмельницкая, многие утверждают, что так говорить нельзя. Однако, по ее словам, на "дякую" ее бабушка всегда искренне отвечала "на здоровье". Поэтому это выражение остается частью нашего языкового наследия, несущего в себе пожелание добра.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

