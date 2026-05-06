Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцы

Ведущая Ольга Багний отметила, что словосочетание "нижнее белье" является прямым переводом с русского языка.

Почему нельзя говорить "нижнее белье"

Часто в повседневной жизни мы используем слова, которые кажутся нам привычными, но на самом деле являются заимствованием из русского языка. Одним из таких примеров является название предметов гардероба, которые мы надеваем непосредственно на тело. На это обратила внимание автор и ведущая программы "Правильно на украинском" Ольга Багний в своем TikTok.

Многие ошибочно употребляют словосочетание "нижнее белье", которое является прямым заимствованием из русского языка. В украинском языке существуют гораздо более благозвучные и правильные соответствия:

Спідня білизна — наиболее точный вариант для обозначения одежды.

— наиболее точный вариант для обозначения одежды. Спіднє — лаконичное существительное, которое можно использовать как самостоятельное название.

Ранее Главред рассказывал, что слово "утренник", которое часто используют для обозначения детских праздников в детских садах и школах, является русизмом. В украинском языке же существуют естественные соответствия.

Украинский лингвист Рами Аль Шайер объяснил, что в повседневной речи следует избегать калек из русского языка. В частности, вместо выражения "на корточках" правильно употреблять украинское слово.

О личности: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

