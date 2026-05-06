Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

6 мая церковь почитает память святого Иова. Как сообщает Главред, он был богатым и уважаемым человеком. У него была большая семья, большое стадо скота и при этом он верил в Бога.
Однажды стана поставил под сомнение искренность веры Иова, отобрал у него детей, богатство и здоровье. Его тело покрылось язвами. Однако он не отрекся от Бога. Он искал смысл страдания. После этого Бог исцелил Иова, дал ему новые богатства и детей. Тогда его жизнь стала еще более благословенной, чем ранее.
Что можно делать 6 мая
- В этот день нужно походить босиком по росе до восхода солнца. Предки верили, что она целебная.
- В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от тяжелых недугов.
- В этот день нужно сеять горох, но ближе к вечеру. Тогда птицы не заметят посев и не повредят его.
- В этот день можно рыбачить. День считается благоприятным для этого.
Что нельзя делать 6 мая
1. Нельзя 6 мая топтать траву незамужним девушкам. Считается, что это привлечет одиночество.
2. Нельзя 6 мая заниматься рукоделием. Предки верили, что это может притянуть проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 6 мая ссориться с родными. Иначе конфликты затянутся.
Приметы 6 мая
- Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай зелени.
- Если в этот день активно летают пчелы, то погода будет хорошей.
- Если в этот день дует южный ветер, то будет богатый урожай овощей.
- Если в этот день потеплело, то лето будет ранним.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
