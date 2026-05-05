Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в Сумах

В результате атаки разрушены частные жилые дома, а также повреждены автомобили.

Россия нанесла удар с помощью дронов "Шахед" по городу Сумы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Сумы ударными дронами типа "Шахед". В городе было зафиксировано несколько попаданий. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар.

В результате атаки были повреждены крыши двух жилых домов. Также известно, что взрывной волной выбило до десяти окон. На одном из объектов загорелся автомобиль.

"Информация о пострадавших уточняется. Также зафиксировано попадание в Песчанском старостате, в результате чего пострадал один человек — женщина. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь. На местах происшествий работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении. видео дня

Кордон.Медиа отмечает, что один из дронов попал в транспортное предприятие. В результате атаки повреждены два автобуса и три грузовика. К счастью, люди не пострадали.

Под ударом также оказался жилой дом. Владельцы дома только заехали во двор, когда услышали, что летит "Шахед". Они успели забежать в коридор, и прогремел мощный взрыв.

Владелица поврежденного дома Татьяна рассказала, что сразу после удара разгорелся пожар. Соседи начали помогать и тушили пламя водой. У супругов две собачки, одна из них напугана, а другая ранена. Удар был такой силы, что в доме разрушилась стена, а вся кухня засыпана обломками.

Третий удар пришелся неподалеку от домов. Огонь перекинулся на один из них, также загорелся сарай.

В ГСЧС отметили, что в результате атаки травмированы два человека.

"В результате ударов по жилому сектору и гражданской инфраструктуре возникли пожары. Спасатели ГСЧС одновременно работали по трем разным адресам. Из-за угрозы повторных ударов чрезвычайники были вынуждены периодически приостанавливать работы", — говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 5 мая — последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.

Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.

Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Ранения получили два человека.

О личности: Артем Кобзар Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) — украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

