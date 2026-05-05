Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

С приходом тепла люди все чаще отдыхают на балконах и террасах. Но вместе с хорошей погодой появляются и комары. Избавиться от них можно не только с помощью спреев или другой дорогой и не очень полезной химии — здесь могут помочь обычные растения. Какие именно — расскажет Главред.
Какие растения отпугивают комаров
Самое известное растение, как пишет издание divany, которое просто не переносят кровососы, — цитронелла. Она имеет сильный запах, похожий на цитрусовые, который комары не переносят. Ее можно выращивать в горшках на балконе или во дворе.
Не худшим помощником является мелисса. Она пахнет свежо и приятно для людей, но отпугивает комаров. Это растение лучше сажать в горшки, так как оно быстро разрастается.
Травы для кухни и защиты от насекомых
Мята — один из самых простых вариантов. Она не только подходит для чая или напитков, но и помогает от комаров. Ее можно поставить на подоконнике или балконе. К тому же листья мяты можно прикладывать к месту укуса — это немного уменьшает зуд.
Базилик также отпугивает насекомых. Особенно хорошо работают сорта с лимонным или слегка пряным запахом. Его легко выращивать даже в небольшом горшке.
Какие цветы не любят комары
Какие цветы не любят комары
Среди цветов стоит обратить внимание на бархатцы. Они содержат вещества, которые отпугивают комаров. Также достаточно эффективна кошачья мята — ее любят кошки, а комары избегают.
Хорошо выглядят и помогают уменьшить количество насекомых лаванда и герань.
Когда высаживать растения, чтобы получить эффект
Высаживать эти растения лучше всего весной. Они быстро растут и уже в начале лета начинают действовать.
Как усилить эффект от растений
Чтобы эффект был лучше, стоит сочетать несколько разных растений. Горшки лучше ставить поближе к месту, где вы отдыхаете.
Сочетая такие методы, можно обойтись и без химии — растения не только украсят ваш двор или балкон, но и помогут меньше страдать от укусов комаров летом.
Об источнике: Венгерское издание Divány
Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, охватывая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс фокусируется на практических советах, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем, Divány является одним из самых популярных медиа Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.
