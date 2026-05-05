Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

Первая половина недели в Тернопольской области будет теплой и сухой. Однако уже с четверга возможны кратковременные дожди и понижение дневной температуры. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Тернополе 6 мая
В среду в Тернопольской области прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем ожидается +24…+29 градусов.
В городе Тернополь ночью будет +9…+11 градусов, а днем температура поднимется до +27…+29 градусов.
Кроме того, синоптики добавили, что 6 мая в лесах и других природных объектах на территории области объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.
Когда погода в Украине изменится
Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине остается летней, завтра днем ожидается +22…+27 градусов.
Но она добавила, что изменение погоды ожидается уже в конце недели. Прогнозируются локальные дожди, грозы и понижение температуры воздуха.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.
В Полтавской области в ближайшие дни ожидается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха по области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.
6 мая жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
