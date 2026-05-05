Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газона

Существует очень простой и недорогой способ сделать газон зеленым и красивым.

Как ухаживать за газоном

Каждый хозяин хочет, чтобы возле его дома был роскошный зеленый газон без желтых пятен. Однако уход за травой — это не только регулярное кошение, важно и правильно подкармливать ее.

Главред решил разобраться, чем подкормить газон для лучшего роста травы.

Как подготовить газон к лету

Эксперты издания Express.co.uk говорят, что подготовка газона к лету часто может быть сложной и дорогой. Его нужно часто пропалывать от сорняков, а также тратить деньги на дорогие удобрения и химические усилители. Однако есть более простой способ привести газон в порядок.

В частности, садоводам рекомендуют посыпать газоны сахаром в течение весны и лета.

"Это дешево, легко и поможет полностью оживить пятнистый или желтый газон, сделать его густым и зеленым", — говорится в сообщении.

Почему нужно посыпать газон сахаром

Сахар, рассыпанный на газон, расщепляет солому — комки толстых, мертвых слоев травы, которые останавливают рост травы. Он также обогащает траву питательными веществами и останавливает рост сорняков.

"Сорняки, как правило, процветают в среде с доступом к солнечному свету и влаге, и, используя сахар на газоне, вы можете сделать его менее благоприятным для этих сорняков", — говорят эксперты.

Как часто нужно посыпать газон сахаром

Использовать сахар для подкормки газона стоит примерно раз в месяц, а не постоянно. Лучше всего брать 450 г сахара на 0,9 кв.м газона.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

