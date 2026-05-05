Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

При какой температуре воздуха даже самым маленьким детям уже не нужно надевать шапку, рассказала специалист.

Мамы объяснили, почему нельзя перегревать детей

Вы узнаете:

Как опытные мамы одевают своих детей в теплую погоду

Стоит ли надевать ребенку шапку, когда на улице 20 градусов тепла

В Украину пришло долгожданное тепло. Температура воздуха повысилась местами до 20 и более градусов тепла. И это стало новым вызовом, в частности, для новоиспеченных мам.

Главред узнал, что в Threads они активно обсуждают важную тему: что одевать малышам, чтобы не перегреть их и в то же время не переохладить. Мама месячного ребенка под ником diana_ostrianska спросила совета у других, более опытных мам.

Пост diana_ostrianska

В комментариях украинки рассказали, что даже малышей в возрасте до 1 года одевают довольно легко. Большинство из них пользуется правилом одевать ребенка так же, как себя, или добавлять плюс один слой одежды.

При этом мамы не рекомендуют при температуре 20 градусов тепла и выше одевать ребенку носки, шапочки или накрывать малыша пледом. Зато важно защищать ребенка солнцезащитным кремом.

Среди самых популярных вариантов одежды: песочники, шорты и футболки, легкие комбинезоны, платья, а также панамки на голову.

Действительно ли ребенку не нужна шапка при температуре 20 градусов

Детский врач Алина Кандалинцева в TikTok рассказала, что снимать шапки с детей при такой температуре даже нужно. Она объяснила, что малыши на самом деле не болеют от снега, дождя или ветра.

"Дети болеют от вирусов и бактерий, которые попадают в их организм. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, снимите с ребенка шапку, когда на улице 20 градусов тепла", — добавила врач.

О персонаже: Алина Кандалинцева Алина Кандалинцева — врач-педиатр из Харькова. В соцсетях делится полезной информацией о здоровье детей и взрослых. В TikTok у нее более 6 тысяч подписчиков.

