"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

Президент сообщил о планах дальнейших действий украинских военных.

Зеленский сообщил об успехах на фронте

Военный и министр обороны доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах работы в апреле. По словам главы государства, Украина имеет весомые результаты в уничтожении оккупационной армии страны-агрессора России.

Как сообщил в Telegram Зеленский, за апрель РФ потеряла более 35 тысяч убитых и тяжелораненых. Кроме того, у Украины есть четкое подтверждение по каждому поражению.

"Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача — наращивать результаты. Существенно возросло и количество средних ударов. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров в два раза больше по сравнению с мартом и в четыре раза — по сравнению с февралем. И будет еще больше. Это приоритетное направление", — добавил президент.

Глава государства также сообщил, что за апрель было выполнено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, что является существенным результатом. Но такой работы на фронте должно быть больше.

"Контрактирование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать более высокие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны. Будем и в дальнейшем наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем", - подытожил Зеленский.

Главред писал , что, по словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, убрать с передовой треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами реально уже в этом году.

Как утверждает военный, при условии системного подхода можно будет заменить даже до половины пехоты, но о полной ее замене на беспилотные системы пока речь не идет.

Напомним, Главред писал, что на фронте после катастрофических потерь от волновых штурмов Москва делает ставку на "более тихие" методы, которые могут оказаться не менее опасными для украинских защитников.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля фронта в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области.

Недавно аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись вблизи Иванополя, что к юго-востоку от одного из ключевых опорных пунктов Сил обороны в Донецкой области.

