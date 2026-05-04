Рассада 'сгорит' за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидоры

Высадка рассады помидоров в открытый грунт до конца мая может обернуться плачевно.

Когда высаживать помидоры в открытый грунт

С потеплением и стабилизацией температуры садоводы все чаще задумываются о высадке помидоров в открытый грунт. Однако спешить с этим не стоит, ведь ранняя посадка может серьезно навредить растениям и повлиять на будущий урожай.

Специалист по комнатному садоводству Джейн Перроне объяснила в комментарии Daily Express, что одной из самых распространенных ошибок является высадка томатов слишком рано, когда ночная температура еще нестабильна. По ее словам, помидоры практически прекращают рост, если температура ночью опускается ниже 10-12 градусов тепла, а для активного развития им необходимо не менее 15 градусов тепла днем.

Когда стоит высаживать помидоры в открытый грунт

Эксперт отмечает, что высаживать помидоры в открытый грунт стоит только после полного завершения периода заморозков. Оптимальное время для этого — конец весны или начало лета, когда температура стабильно держится на безопасном уровне.

В свою очередь, Королевское садоводческое общество рекомендует пересаживать молодые растения на постоянное место только тогда, когда температура воздуха стабильно превышает 16°C. Именно такие условия считаются наиболее комфортными для укоренения и дальнейшего развития культуры.

Владельцы теплиц имеют определенное преимущество, ведь могут высаживать помидоры раньше. Закрытое пространство защищает растения от резких перепадов температур и ночных похолоданий, которые особенно опасны для молодых саженцев.

Как сделать удобрение из банановой кожуры

Садовница и блогерша My Kitchen Tanja на YouTube показала простой способ приготовления домашнего удобрения. Для этого нужно мелко нарезать банановую кожуру, поместить ее в банку, залить примерно пол-литра воды и оставить настаиваться на несколько часов или на ночь. После настаивания жидкость следует процедить и использовать для полива.

По словам блогерши, такое натуральное удобрение лучше всего подходит не только для помидоров, но и для перца, огурцов, клубники и цветущих растений. Использовать его рекомендуют один раз в неделю.

Об источнике: Daily Express Daily Express — ежедневный таблоид, издающийся в Великобритании.

