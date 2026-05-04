Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

Споры по поводу качества наполнения "Пакет малыша" продолжаются.

Обзор "Пакета малыша" подготовила украинская блогерша

В Украине обновили поддержку семей с детьми

"Пакет малыша" в 2026 году содержит более 90 товаров

Мнения украинцев по поводу "Пакета малыша" разделились

В 2026 году впервые за долгое время в Украине обновили поддержку семей при рождении ребенка. Одним из главных элементов этой помощи является "Пакет малыша".

Помощь включает более 90 наименований товаров, необходимых для ухода за ребенком в первые месяцы его жизни. Как сообщил Департамент по делам семей и детей Кременчуга, в набор входят подгузники, пеленки различных видов, большой набор одежды, постельное белье, развивающие игрушки и средства гигиены как для малыша, так и для мамы.

"Поскольку с начала года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет вырос до 2 817 грн, денежный эквивалент набора теперь составляет 8 451 грн", — говорится в сообщении.

Как на самом деле выглядит содержимое "Пакета малыша"

В TikTok украинская блогерша Анастасия Цвиток показала, какой "Пакет малыша" получила в этом году после рождения ребенка. Она рассказала, что некоторыми предметами уже неоднократно пользовалась.

В частности, блогерша измеряла температуру ребенку и использовала термометр для воды. Также Анастасия использовала одежду из "Пакета малыша". Ее, по словам мамы, много, вещи изготовлены из качественной ткани, однако фурнитура не очень хорошая.

Новоиспеченная мама подтвердила, что в боксе много пеленок, одежды, игрушек для ребенка, а также подгузников.

"Можно заменить вещи из "Пакета малыша", если не понравился цвет или (одежда — Главред) не соответствует заявленному качеству... Я уверена, что абсолютно всем буду пользоваться", — отметила Анастасия.

Что лучше выбрать: "Пакет малыша" или денежную компенсацию

В соцсетях будущие и новоиспеченные родители постоянно обсуждают актуальность "Пакета малыша". В частности, в Threads пользователь под ником bohdan.miroshnikov спросил, почему многие люди хотят получить деньги вместо "Пакета малыша". Обсуждение этой темы продолжается еще с конца прошлого года.

Под его постом украинцы разделились во мнениях. Одни объясняют, что выбрали денежную компенсацию вместо "Пакета малыша" из-за желания самостоятельно выбрать вещи для ребенка. Другие не уверены в качестве вещей в коробке.

Однако некоторым пользователям "Пакет малыша" понравился.

"Что касается набора — взяла и не пожалела. Малышке 11 месяцев, и до сих пор пользуемся вещами. Да, там проблема с кнопками, было такое, что они не хотели расстегиваться и отрывались. Но это пара штук. Все пеленки классные, косметика Линдо, согласна, по качеству не очень. Игрушки, коврик и все мелочи — все использовалось по полной. Плед, одеяльце — это вообще моя любовь, качество топ. Подгузники были Huggies, нам закрыли вопрос на несколько месяцев, а это немалые средства. У меня первый ребенок, накупила много, но и набор топовый", — поделилась своим опытом пользовательница y.a_alla.

Напомним, Главред писал, что незастрахованные украинки с 2026 года будут получать 7 тысяч гривен помощи в связи с беременностью и родами, а также 50 тысяч гривен в качестве единовременной помощи при рождении ребенка.

Ранее стало известно, что если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился 1 год, родители, кроме 860 гривен, дополнительно ежемесячно будут получать по 7000 гривен до достижения ребенком 1 года.

Накануне сообщалось, что пособие по уходу за ребенком до годовалого возраста назначается до месяца, в котором ребенку исполняется один год включительно, при условии, что заявление на получение такого пособия поступило в орган Пенсионного фонда Украины не позднее месяца, следующего за достижением ребенком годовалого возраста.

О персонаже: Анастасия Цвиток Анастасия Цвиток — украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 21 тысячи подписчиков. В соцсетях делится легкими рецептами и опытом осознанного материнства.

