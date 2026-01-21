Укр
Читать на украинском
"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

Анна Косик
21 января 2026, 17:05
Назначать новые выплаты будут не всем украинцам. Родителям детей, которые могут претендовать на помощь, нужно сделать важное действие.
Что сообщили в ПФУ:

  • Сроки подачи заявления на пособие для ребенка до года четко определены
  • У родителей детей, которым в январе исполнится три года, мало времени на подачу заявления "єЯсла"

С 1 января 2026 года в Украине введены новые виды государственной поддержки семьям с детьми: пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года и пособие по уходу за ребенком "єЯсла".

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что право на такие виды пособий имеют и родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года не исполнилось одного или трех лет соответственно.

Как назначается пособие для детей до 1 года

Пособие по уходу за ребенком до годовалого возраста назначается до месяца, в котором ребенку исполняется один год включительно, при условии, что заявление на получение такого пособия поступило в орган Пенсионного фонда Украины не позднее месяца, следующего после достижения ребенком годовалого возраста.

"То есть родители детей, рожденных в январе 2025 года, могут обратиться за назначением этого пособия за январь и в феврале 2026 года", - говорится в заявлении ПФУ.

Как назначается пособие для детей до 3 лет В то же время пособие по уходу за ребенком "єЯсла" назначается до месяца, в котором ребенку исполняется три года включительно.

"Родители, чьим детям исполняется три года в январе 2026 года, и которые работают в режиме полного рабочего времени, должны обратиться за назначением пособия до конца января 2026 года, поскольку такое пособие назначается со месяца обращения", - добавили в ПФУ.

Почему в Украине детей до 3 лет не приводят в садики - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра Teddy Bear Day Care Ольги Чернявской, развитие сети яслей в Украине начали активно обсуждать после того, как появилось предложение уменьшить декретные отпуска для матерей.

Однако реализация этой идеи будет осложнена несколькими факторами. По ее словам, прежде всего для работы в яслях нужны квалифицированные работники, которых в достаточном количестве нет.

Выплаты на ребенка в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в 2026 году изменились выплаты при рождении ребенка. С 1 января единовременная выплата выросла до 50 тысяч грн и будет выплачиваться одной суммой.

Ранее сообщалось, что есть два варианта оформления помощи при рождении ребенка. Первый - это подача заявления в Пенсионный фонд Украины. Также можно подать заявку через сервис "єМалятко" на портале "Дія".

Накануне, еще в 2025 году в Украине стартовала инициатива о предоставлении на каждого первоклассника по 5 тыс. грн. Такие средства будут предоставляться только на учеников, которые впервые идут в школу.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

