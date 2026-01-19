Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 20 января.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-vnezapno-obvalilis-novyy-kurs-valyut-na-20-yanvarya-10733603.html Ссылка скопирована

Курс валют на 20 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 20 января

Насколько подешевел евро

Сколько будет стоить злотый 20 января

На вторник, 20 января, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро значительно ослабили свои позиции. Злотый тоже показывает спад по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

Курс доллара на 20 января

Отмечается, что на вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,27 гривен за доллар. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 14 копеек по сравнению с понедельником, 19 января.

видео дня

Курс евро на 20 января

Относительно евро украинская валюта также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,30 гривен за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс злотого на 20 января

НБУ снизил курс польского злотого к гривне 20 января по сравнению с 19 января на 3 копейки - до 11,90 гривен.

Стоит ли покупать доллары и евро - мнение эксперта

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что резкое ослабление гривны в ближайшее время, вероятно, остановится у отметки 43 грн/долл. Поэтому украинцы со свободными средствами, которые не планируют расходов в течение шести месяцев, могут рассмотреть покупку валюты.

В то же время эксперт советует не спешить тем, у кого нет финансовой "подушки". По его словам, Национальный банк Украины контролирует курс и будет удерживать его в диапазоне 43-43,50 грн/долл. как минимум до лета, после чего постепенно будет приближать к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет. Это должно уменьшить резкие колебания и поддержать стабильность.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 19 января, Нацбанк повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума. Таким образом, гривна ослабла еще на 2 копейки.

Экономист говорил, что в ближайшее время стремительная девальвация гривны остановится на уровне 43 гривен за доллар. Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред