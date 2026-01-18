Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

В 2026 году украинцам не стоит ждать стабилизации цен.

Популярные продукты подорожают на 10% уже до конца февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Марчука:

Яйца в январе-феврале подорожают в среднем на 10%

Хлеб будет расти в цене на 1,5-2% ежемесячно

Крупы в ближайшее время подорожают на 5%

В Украине в 2026 году сохранится тенденция к подорожанию продуктов питания. В течение января-февраля яйца подорожают на 10%, а крупы в ближайшее время на 5%. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Укринформ.

По словам эксперта, бизнес по-прежнему испытывает нехватку оборотных средств и работников, что негативно влияет на экономическую ситуацию в целом. Отдельную роль в росте цен играют удары по критической и энергетической инфраструктуре, которые существенно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка.

Марчук отметил, что в ближайшее время цены на крупы могут вырасти примерно на 5%. Рынок мяса пока остается относительно стабильным, однако возможны колебания стоимости свинины и говядины. Также в январе-феврале ожидается подорожание куриных яиц в среднем на 10%.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с овощами. Их стоимость растет из-за повышения затрат на хранение, а также подорожания импортной продукции, в частности огурцов и помидоров. Хлеб, по прогнозам, будет дорожать в среднем на 1,5-2% ежемесячно.

"Стоимость продуктовой корзины продолжает расти, а на 2026 год ситуация такова, что мы будем видеть плановое подорожание, в том числе из-за российских обстрелов и ударов. По крайней мере, это будет актуально до появления овощей открытого грунта, что позволит увеличить предложение и частично стабилизировать цены", - подытожил Марчук.

Какой фрукт подорожает в 2026 году - прогноз эксперта

Эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что цены на яблоки остаются высокими из-за привыкшего к прошлогодним ценам рынка, отсутствия конкуренции со стороны других фруктов и высокой стоимости бананов. Кроме того, часть яблок теряет товарные характеристики при хранении, что дополнительно поддерживает цену.

Хорьев прогнозирует, что наиболее вероятный рост цен на яблоки придется на весну 2026 года - в апреле-мае. Цены будут расти до появления нового урожая, после чего напряжение на рынке может немного снизиться.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе выросли цены на столовую свеклу из-за сокращения запасов качественной продукции и повышенного спроса. Производители продают свеклу по 5-10 грн/кг, что на 19% дороже, чем в конце прошлой недели

Также экономист Владимир Чиж прогнозирует подорожание куриных яиц в 2026 году как минимум на 15%. В 2025 году яйца уже подорожали почти на 90%.

Кроме этого, в украинских супермаркетах подорожали некоторые сыры. По состоянию на 16 января выросли цены на творог и твердый сыр.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

