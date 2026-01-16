Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

Мария Николишин
16 января 2026, 19:12
150
Экономист сказал, что, вероятно, больше всего цены вырастут в апреле.
Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов
Цены на яйца в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на куриные яйца в супермаркетах будут расти
  • Они подорожают не менее чем на 15%
  • На стоимость повлияет увеличение расходов на электроэнергию

Один из востребованных продуктов питания – это куриные яйца, цены на которые то растут, то падают. Но, вероятно, в 2026 году они подорожают еще больше. Об этом сказал экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, именно яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году – почти 90% в годовом измерении.

видео дня

"Учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%", - подчеркнул экономист.

Он также добавил, что главными факторами влияния на украинском рынке остаются сезонность, корма и логистика, которые приводят к ощутимым колебаниям цен на яйца.

"Нужно принять во внимание активную динамику стоимости продукта перед праздниками и в период пиковых дат. Например, по случаю Пасхи в апреле цены могут временно вырасти, а летом — снизиться", — отметил Чиж.

Что будет с ценами на яйца зимой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в течение января-февраля цена на яйца в Украине вырастет примерно на 10%.

Он подчеркнул, что рынок яиц в нашей стране очень зависим от цен на корма, затрат на логистику и электроэнергию. Кроме того, предложение от домашних хозяйств сильно сократилось.

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в украинских супермаркетах подорожали некоторые молочные продукты. Речь идет о кисломолочном и твердом сырах, цены на которые поднялись по сравнению со среднемесячным показателем за декабрь 2025 года.

Также в Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года.

Кроме того, на этой неделе украинские потребители почувствовали подорожание тепличных огурцов: по сравнению с прошлой пятницей, цены на овощи выросли на 10% и сейчас торгуются в диапазоне 115–145 грн за килограмм.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца цены на продукты куриные яйца новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:46Мир
Путин врет, в НАТО ему ничего не обещали

Путин врет, в НАТО ему ничего не обещали

19:10Мнения
Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

18:15Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Последние новости

20:27

Войска РФ понесли колоссальные потери в боях за Купянск: The Times раскрыл цифры

20:22

Кто такой "шваґро" - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

20:14

Продление каникул или дистанционное обучение: что ждет школьников Тернопольщины

19:46

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:27

Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
19:12

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

19:10

Как приготовить идеальную яичницу за 45 секунд без плиты - лайфхак от шеф-повара

19:10

Путин врет, в НАТО ему ничего не обещалимнение

18:43

Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

Реклама
18:40

"Будет очень агрессивный обстрел": РФ готовит чрезвычайно мощный удар по Украине

18:28

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

18:17

Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

18:15

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

18:11

СОУ разнесли склад боеприпасов и предприятие РФ: известны подробности операции

17:48

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

17:29

Секретный лагерь в Арктике: европейские солдаты готовятся к войне с РФ - Politico

17:22

Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

17:16

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

16:52

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

16:43

Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

Реклама
16:27

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

16:25

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

16:13

Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

16:12

Самая длинная нота и сенсация в Threads: как LELÉKA стали фаворитами НацотбораВидео

16:12

Имеют серьезные намерения: в ВСУ сказали, на что нацелятся россияне весной

15:59

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:05

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

15:03

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:01

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

14:54

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

14:45

До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

14:19

План ЕС по членству для Украины столкнулся с мощным сопротивлением – FT

14:11

Беременную победительницу "Холостяка" преследовали: вмешалась полиция

13:59

В Киеве все университеты переходят на дистанционку: как будут учиться студенты

13:57

Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФВидео

13:54

Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

13:53

Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

13:39

Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

Реклама
13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — певица ответила

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять