Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

Кратко:
- Цены на куриные яйца в супермаркетах будут расти
- Они подорожают не менее чем на 15%
- На стоимость повлияет увеличение расходов на электроэнергию
Один из востребованных продуктов питания – это куриные яйца, цены на которые то растут, то падают. Но, вероятно, в 2026 году они подорожают еще больше. Об этом сказал экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.
По его словам, именно яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году – почти 90% в годовом измерении.
"Учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%", - подчеркнул экономист.
Он также добавил, что главными факторами влияния на украинском рынке остаются сезонность, корма и логистика, которые приводят к ощутимым колебаниям цен на яйца.
"Нужно принять во внимание активную динамику стоимости продукта перед праздниками и в период пиковых дат. Например, по случаю Пасхи в апреле цены могут временно вырасти, а летом — снизиться", — отметил Чиж.
Что будет с ценами на яйца зимой
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в течение января-февраля цена на яйца в Украине вырастет примерно на 10%.
Он подчеркнул, что рынок яиц в нашей стране очень зависим от цен на корма, затрат на логистику и электроэнергию. Кроме того, предложение от домашних хозяйств сильно сократилось.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в украинских супермаркетах подорожали некоторые молочные продукты. Речь идет о кисломолочном и твердом сырах, цены на которые поднялись по сравнению со среднемесячным показателем за декабрь 2025 года.
Также в Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года.
Кроме того, на этой неделе украинские потребители почувствовали подорожание тепличных огурцов: по сравнению с прошлой пятницей, цены на овощи выросли на 10% и сейчас торгуются в диапазоне 115–145 грн за килограмм.
Читайте также:
- Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания
- В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования
- Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред