"Большая волна скоро придет": США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов

Анна Ярославская
3 марта 2026, 07:32
Штаты расширяют военную операцию. Определены цели для новых атак.

Трамп, удары по Ирану
Конфликт США и Ирана: ожидается усиление ударов и новые цели / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП, Shot

Кратко:

  • США усилят удары по Ирану, цели обозначены
  • Трамп заявил, что операция развивается "с опережением графика"
  • Президент США пообещал ответ на атаку на посольство в Эр-Рияде

США готовятся значительно увеличить число атак в Иране в течение следующих 24 часов. Первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана. На данный момент обозначены новые цели. Об сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

На следующем этапе удары будут сосредоточены на уничтожении ракетного производства Ирана, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота.

Высокопоставленный чиновник также заявил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3.

"Мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Большая волна еще не наступила. Большая волна скоро придет", - сказал в интервью CNN президент Дональд Трамп.

Президент США также отметил, что, по его мнению, война с Ираном продлится четыре недели, но она идет "с опережением графика".

В Эр-Рияде атаковано посольство США

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прогремели взрывы. В Минобороны страны заявили, что два беспилотника атаковали американское посольство. Возник пожар, пишет The Guardian.

"Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БпЛА. На территории дипмиссии произошло возгорание", - сообщили в министерстве.

На кадрах, которые появились в СМИ, видно, как массивный столб черного дыма поднялся над зданием посольства.

Fox News сообщило в свою очередь, что на момент удара дипмиссия была пустой и пострадавших нет.

В свою очередь, Трамп пообещал ответить на удары по посольству США в Эр-Рияде.

На вопрос о том, каким будет ответ США, президент сказал: "Вы скоро узнаете".

Также Трампа спросили, беспокоит ли его возможность других потенциальных атак на американские объекты.

"Нет, это часть войны. Это часть войны, нравится это людям или нет, так это и есть", - сказал он.

Военная операция США и Израиля в Иране - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Также Трамп заявил, что США могут рассмотреть отправку сухопутных войск в Иран, если этого потребует развитие операции Epic Fury. По его словам, он не исключает ни одного сценария, если он будет "необходим для достижения целей".

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что самые мощные удары США по Ирану еще впереди, пока Вашингтон не достигнет всех поставленных целей.

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических усилий, но самые сильные удары от военных США еще впереди. Следующая фаза будет еще более сокрушительной для Ирана, чем сейчас", – сообщил Рубио.

Как начиналась операция США в Иране

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей Исламской Республики - "взять свою судьбу в собственные руки".

В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По данным агентства Fars News Agency, нападение произошло рано утром в субботу, когда Хаменеи "находился в своем кабинете в доме лидера" и "выполнял свои обязанности".

Также погиб командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, иранский министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам США на Ближнем Востоке.

Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на переговоры Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за активных боевых действий в регионе Ближнего Востока вопрос предварительно запланированных переговоров с РФ, которые должны были состояться ориентировочно 5-6 марта в Абу-Даби, пока остается нерешенным.

"Пока что из-за этих боевых действий на сегодняшний день мы не можем подтвердить, что встреча состоится именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна состояться, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу, и встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал он.

Другие новости:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

новости США Иран Дональд Трамп
