Сложный тест на IQ: только гении найдут перевернутые числа 47 и 37 за 13 секунд

Головоломка — это очень интересный способ проверить когнитивные способности и улучшить IQ. Это также лучший способ испытать мозг, ведь именно такие веселые, несерьезные задачи предназначены для стимуляции внимательности.
Часто практикуя такие типы головоломок, можно улучшить уровень IQ, а также навыки наблюдения и решения проблем.
В jagranjosh поделились интересной, но сложной головоломкой. В ней нужно найти скрытые перевернутые числа 47 и 37 среди повторяющихся чисел 27 всего за 13 секунд.
На первый взгляд головоломка выглядит очень простой и понятной, но найти два нечетных числа среди 27 довольно сложно, передает Главред.
Попробуйте очень внимательно проанализировать изображение и найти эти два перевернутых числа в течение заданного периода времени.
Старайтесь внимательно сканировать изображение, а не бросать взгляд куда попало.
Смотрите сверху вниз и из стороны в сторону. И не забывайте о краях и углах.
Числа 47 и 37 очень сливаются с 27, поэтому постарайтесь найти характерные отличия.
Вам удалось найти спрятанные числа? Если нет – не расстраивайтесь! Чтобы найти решение, посмотрите изображение ниже.
Если вам нравится решать такие задачи, вы можете испытать свои силы и в других головоломках. Например, у нас есть головоломка для гениев. В ней нужно найти рыбу среди осьминогов за 45 секунд.
Также вы можете пройти тест на IQ и найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 секунду. Такие задачи считаются одним из лучших способов развить внимательность, память и скорость мышления.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т. д.) и механические, пишет Википедия.
