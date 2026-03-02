Сложный тест на IQ: только гении найдут перевернутые числа 47 и 37 за 13 секунд

Эта головоломка поможет проверить навыки наблюдения.

Сложная головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломка — это очень интересный способ проверить когнитивные способности и улучшить IQ. Это также лучший способ испытать мозг, ведь именно такие веселые, несерьезные задачи предназначены для стимуляции внимательности.

Часто практикуя такие типы головоломок, можно улучшить уровень IQ, а также навыки наблюдения и решения проблем.

В jagranjosh поделились интересной, но сложной головоломкой. В ней нужно найти скрытые перевернутые числа 47 и 37 среди повторяющихся чисел 27 всего за 13 секунд.

На первый взгляд головоломка выглядит очень простой и понятной, но найти два нечетных числа среди 27 довольно сложно, передает Главред.

Попробуйте найти числа 47 и 37 / фото: jagranjosh

Попробуйте очень внимательно проанализировать изображение и найти эти два перевернутых числа в течение заданного периода времени.

Старайтесь внимательно сканировать изображение, а не бросать взгляд куда попало.

Смотрите сверху вниз и из стороны в сторону. И не забывайте о краях и углах.

Числа 47 и 37 очень сливаются с 27, поэтому постарайтесь найти характерные отличия.

Вам удалось найти спрятанные числа? Если нет – не расстраивайтесь! Чтобы найти решение, посмотрите изображение ниже.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Если вам нравится решать такие задачи, вы можете испытать свои силы и в других головоломках. Например, у нас есть головоломка для гениев. В ней нужно найти рыбу среди осьминогов за 45 секунд.

Также вы можете пройти тест на IQ и найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 секунду. Такие задачи считаются одним из лучших способов развить внимательность, память и скорость мышления.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т. д.) и механические, пишет Википедия.

