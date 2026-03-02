ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

Что сказал Александр Сырский:
- Российская армия понесла серьезные потери в технике
- Украинские силы "выстояли в битве за зиму"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о значительных потерях российской армии в течение зимнего периода. Об этом он написал в своем Телеграме.
По его данным, за три зимних месяца российские войска потеряли около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными - в среднем 1031 человека в сутки. Как отметил Сырский, эти потери превышают количество личного состава, который противник сумел привлечь за тот же период.
Помимо живой силы, российская армия понесла серьезные потери в технике. В частности, за зиму было уничтожено 322 танка, 430 боевых бронированных машин, 2967 артиллерийских систем, 110 реактивных систем залпового огня и 55 средств ПВО. Также, по информации главнокомандующего, противник лишился пяти самолётов, одного вертолёта, более 65 тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня, одного корабля и одной подводной лодки, почти 12 тысяч единиц автомобильной техники и 65 единиц специальной техники.
Сырский подчеркнул, что украинские силы "выстояли в битве за зиму" и сумели нанести врагу потери, превышающие объёмы его пополнения.
Кроме того, он заявил, что в феврале 2026 года - впервые со времени Курской наступательной операции - Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем противник смог захватить.
По его словам, украинские подразделения продолжают активные действия на александровском и гуляйпольском направлениях, усиливают контроль над Купянском и сдерживают российские войска в районе покровско-мирноградской агломерации.
Какая будет ситуация на фронте весной 2026 года - мнение военного
Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что с приходом весны ситуация на фронте может обостриться.
Он отметил, что в течение последнего года противник существенно усовершенствовал взаимодействие между малыми пехотными подразделениями и операторами беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая слаженная интеграция пока еще не достигла соответствующего уровня.
"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", - отметил Филатов.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.
Кроме того, российские войска предпринимают попытки окружить Мирноград Донецкой области, пытаясь войти в город с разных направлений, вместо лобовых атак.
Напомним, что на Южно-Слобожанском направлении РФ активизировала атаки, пытаясь использовать численное преимущество. Основные попытки прорыва фиксировались возле Вулчанска.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
