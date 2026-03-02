Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

В минувшие выходные Тегеран осуществил сотни ударов дронами по арабским странам Персидского залива.

https://glavred.info/world/iran-v-atakah-dronami-kopiruet-taktiku-rossii-v-voyne-s-ukrainoy-wsj-10745249.html Ссылка скопирована

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Стратегия Ирана во многом повторяет российскую модель

Дроновая атака направлена на психологическое давление на население

Иран в своих атаках беспилотниками применяет подход, схожий с тем, который Россия использует в войне против Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В минувшие выходные Тегеран осуществил сотни ударов дронами по арабским странам Персидского залива. В результате были повреждены американские военные объекты и объекты критической инфраструктуры, а также создана серьёзная нагрузка на региональные системы противовоздушной обороны.

видео дня

Как отмечает издание, стратегия Ирана во многом повторяет российскую модель: удары по ключевым инфраструктурным объектам направлены не только на физическое разрушение, но и на психологическое давление на население, а также на нанесение экономического ущерба противнику.

Иранские ударные беспилотники отличаются небольшими размерами, относительной дешевизной и сложностью перехвата. Хотя по разрушительной силе они уступают ракетным арсеналам, дроны способны эффективно поражать гражданские аэропорты, морские порты и другие важные объекты. Кроме того, Иран применяет тактику массированных или комбинированных атак - одновременно используя беспилотники и ракеты для перегрузки и подавления систем ПВО.

Бывший сотрудник израильской военной разведки Дэнни Цитринович отметил, что ключевым преимуществом таких аппаратов является простота и эффективность их массового производства, а также возможность запуска как с морских платформ, так и с наземных позиций.

Тактика ударов

По имеющимся данным, дроны применялись для атак на военно-морскую базу США в Бахрейне, аэропорты в Абу-Даби и Кувейте, высотные здания в Дубае и Бахрейне, а также на морские порты. В результате ударов погибли по меньшей мере три человека в ОАЭ и один - в Омане.

Атаки спровоцировали серьёзные сбои в международной логистике и вызвали скачок мировых цен на нефть, что, по оценкам аналитиков, свидетельствует о стремлении Тегерана бить по уязвимым элементам глобальной экономики. Эксперты считают, что таким образом Иран пытается расширить рамки конфликта, оказывая давление на союзников США в регионе и создавая экономические риски для Запада.

Согласно официальной информации правительств, по ОАЭ было запущено 541 беспилотник, по Кувейту - 283, по Бахрейну - девять дронов и 136 аппаратов типа "Шахед", по Катару - 12, по Иордании - десятки, а также сотни ракет по различным целям в регионе. Израиль сообщил о перехвате более 50 иранских беспилотников, что, по оценке экспертов, упрощается его географической удалённостью от Ирана - дронам требуется больше времени для достижения целей.

Советник аналитического центра CNA Самуэль Бендетт отметил, что Иран на протяжении нескольких лет наблюдал за применением аналогичной тактики Россией и сделал соответствующие выводы.

Инфографика: Главред

Необходимость учёта украинского опыта

По мнению экспертов, государствам Персидского залива предстоит выработать более эффективные механизмы противодействия дроновой угрозе. Украина за годы войны выстроила систему обнаружения и перехвата беспилотников, в том числе используя недорогие аппараты для уничтожения вражеских дронов типа "Шахед" после их выявления.

Аналитики полагают, что странам региона потребуется наладить обмен разведывательной информацией о запусках беспилотников и создать многоуровневую систему противовоздушной обороны, способную отражать массированные атаки. Однако, как подчёркивают специалисты, обеспечить защиту каждого здания в таких мегаполисах, как Дубай или Абу-Даби, практически невозможно.

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину - мнение журналиста

Как писал Главред, длительная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня, из-за чего война России против Украины рискует отойти на второй план. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что в настоящее время ведущие мировые СМИ сосредотачивают основное внимание именно на событиях на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на восприятие ситуации международной аудиторией. По его мнению, наибольший резонанс на Западе вызывают те события, которые имеют прямое влияние на повседневную жизнь людей или их экономические интересы.

"Массированная атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - пояснил журналист.

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Решение о начале масштабной военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп принял после длительного давления со стороны ключевых партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Саудовской Аравии, говорится в материале The Washington Post.

Между тем иранские государственные СМИ заявили, что верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи, который возглавлял страну почти четыре десятилетия, погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем по объектам иранского режима.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред