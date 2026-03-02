Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

Виталий Кирсанов
2 марта 2026, 10:03
В минувшие выходные Тегеран осуществил сотни ударов дронами по арабским странам Персидского залива.
Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной
Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Стратегия Ирана во многом повторяет российскую модель
  • Дроновая атака направлена на психологическое давление на население

Иран в своих атаках беспилотниками применяет подход, схожий с тем, который Россия использует в войне против Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В минувшие выходные Тегеран осуществил сотни ударов дронами по арабским странам Персидского залива. В результате были повреждены американские военные объекты и объекты критической инфраструктуры, а также создана серьёзная нагрузка на региональные системы противовоздушной обороны.

видео дня

Как отмечает издание, стратегия Ирана во многом повторяет российскую модель: удары по ключевым инфраструктурным объектам направлены не только на физическое разрушение, но и на психологическое давление на население, а также на нанесение экономического ущерба противнику.

Иранские ударные беспилотники отличаются небольшими размерами, относительной дешевизной и сложностью перехвата. Хотя по разрушительной силе они уступают ракетным арсеналам, дроны способны эффективно поражать гражданские аэропорты, морские порты и другие важные объекты. Кроме того, Иран применяет тактику массированных или комбинированных атак - одновременно используя беспилотники и ракеты для перегрузки и подавления систем ПВО.

Бывший сотрудник израильской военной разведки Дэнни Цитринович отметил, что ключевым преимуществом таких аппаратов является простота и эффективность их массового производства, а также возможность запуска как с морских платформ, так и с наземных позиций.

Тактика ударов

По имеющимся данным, дроны применялись для атак на военно-морскую базу США в Бахрейне, аэропорты в Абу-Даби и Кувейте, высотные здания в Дубае и Бахрейне, а также на морские порты. В результате ударов погибли по меньшей мере три человека в ОАЭ и один - в Омане.

Атаки спровоцировали серьёзные сбои в международной логистике и вызвали скачок мировых цен на нефть, что, по оценкам аналитиков, свидетельствует о стремлении Тегерана бить по уязвимым элементам глобальной экономики. Эксперты считают, что таким образом Иран пытается расширить рамки конфликта, оказывая давление на союзников США в регионе и создавая экономические риски для Запада.

Согласно официальной информации правительств, по ОАЭ было запущено 541 беспилотник, по Кувейту - 283, по Бахрейну - девять дронов и 136 аппаратов типа "Шахед", по Катару - 12, по Иордании - десятки, а также сотни ракет по различным целям в регионе. Израиль сообщил о перехвате более 50 иранских беспилотников, что, по оценке экспертов, упрощается его географической удалённостью от Ирана - дронам требуется больше времени для достижения целей.

Советник аналитического центра CNA Самуэль Бендетт отметил, что Иран на протяжении нескольких лет наблюдал за применением аналогичной тактики Россией и сделал соответствующие выводы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Инфографика: Главред

Необходимость учёта украинского опыта

По мнению экспертов, государствам Персидского залива предстоит выработать более эффективные механизмы противодействия дроновой угрозе. Украина за годы войны выстроила систему обнаружения и перехвата беспилотников, в том числе используя недорогие аппараты для уничтожения вражеских дронов типа "Шахед" после их выявления.

Аналитики полагают, что странам региона потребуется наладить обмен разведывательной информацией о запусках беспилотников и создать многоуровневую систему противовоздушной обороны, способную отражать массированные атаки. Однако, как подчёркивают специалисты, обеспечить защиту каждого здания в таких мегаполисах, как Дубай или Абу-Даби, практически невозможно.

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину - мнение журналиста

Как писал Главред, длительная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня, из-за чего война России против Украины рискует отойти на второй план. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что в настоящее время ведущие мировые СМИ сосредотачивают основное внимание именно на событиях на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на восприятие ситуации международной аудиторией. По его мнению, наибольший резонанс на Западе вызывают те события, которые имеют прямое влияние на повседневную жизнь людей или их экономические интересы.

"Массированная атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - пояснил журналист.

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Решение о начале масштабной военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп принял после длительного давления со стороны ключевых партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Саудовской Аравии, говорится в материале The Washington Post.

Между тем иранские государственные СМИ заявили, что верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи, который возглавлял страну почти четыре десятилетия, погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем по объектам иранского режима.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США Иран новости Ирана атака дронов Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:40Война
Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

09:49Мир
Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

09:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Последние новости

10:40

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:29

"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

10:18

Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкойВидео

10:03

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

09:49

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
09:14

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

09:13

Не отличить: предательница Лорак показалась с дочерью-копией и мужем

08:47

Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

08:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Реклама
08:18

Украина получит новую роль в противодействии Ирану: что предлагают в ВеликобританииВидео

08:12

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

"Есть три кандидата": Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и намекнул на смену власти

06:54

РФ отказалась помогать своему союзнику: Семиволос - об "отмазке" Кремлямнение

06:49

РФ массированно атаковала Кривой Рог дронами, вспыхнули пожары: что известно

05:55

"Нас с Настей тянет": Потап раскрыл, когда вернется в Украину

05:03

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке серфингиста за 43 секунды

03:32

Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая датаВидео

03:07

Взрослые сыновья звездной матери: как выглядят дети Бритни Спирс

Реклама
02:35

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

02:33

Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

02:18

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

01:31

58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

00:55

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:48

Анна Седокова загремела в больницу - детали

00:00

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 мартаВидео

01 марта, воскресенье
23:52

Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

23:49

В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

21:42

Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережноймнение

21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

Реклама
20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять