Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

Анна Ярославская
2 марта 2026, 11:23
Формирующую обрезку лучше проводить весной — в период активного роста.
Суккуленты
Названы главные правила обрезки суккулентов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как обрезать суккуленты и почему это важно делать
  • Когда нужно проводить обрезку
  • Как размножать суккуленты черенкованием

Большинство суккулентов растут медленно и не нуждаются в частой обрезке для поддержания здоровья. Чтобы поддерживать их в приемлемом размере или удалить вытянутые стебли, цветоводы обрезают суккуленты каждый год. Обрезка также дает возможность размножать растения или обмениваться черенками.

Главред разобрался во всех нюансах.

видео дня

Как правильно обрезать суккуленты

Если правильно выбрать время обрезки, суккуленты легко восстанавливаются и растут более энергично, пишет Southern Living.

Обрезка отмерших и больных листьев. Такие части растений следует удалять как можно быстрее, чтобы сохранить здоровье остальной части цветка. Это также может стимулировать суккулент к появлению новых побегов.

Засохшие листья у основания суккулентов часто опадают сами по себе, но удалить их можно в любое время, чтобы привести растение в порядок. Единственное исключение — зима, когда отмершая листва может помочь защитить растения, растущие на открытом воздухе, от низких температур.

Если вам нужно подрезать суккуленты, чтобы уменьшить их вытягивание или ограничить рост, то делайте это весной, когда растение начнет активно расти. То же самое относится к почвопокровным растениям. В это время года растения быстрее восстановятся и дадут новый прирост.

Очиток видный "Осенняя радость" можно обрезать примерно наполовину в конце весны, чтобы он не поник. Растение все равно должно зацвести осенью.

Что касается опунции и других весеннецветущих суккулентов, обрезку следует проводить после цветения.

Крупные цветоносы, появляющиеся у таких суккулентов, как мангава или весловидное растение, можно удалять сразу после того, как они начнут увядать.

Удаление цветоноса может продлить жизнь суккулентов, цветущих только один раз, хотя они и дадут отростки и в конечном итоге погибнут.

Некоторые суккуленты цветут зимой, и их следует обрезать вскоре после этого. Яркий пример такого растения - декабрист.

Отростки — это отличный способ размножения суккулентов. Их следует удалять в период активного роста растения, обычно весной или в начале лета. Для большинства суккулентов лучше подождать, пока отростки не достигнут 1/3 размера материнского растения и/или не образуют несколько корней. Если вы размножаете растение в жаркую погоду, то перенесите отростки в помещение или в затененное место, пока они не приживутся.

Как обрезать суккуленты

При обрезке суккулентов всегда срезайте у основания растения или прямо в месте соединения с основным стеблем.

Кактусы, такие как опунция, следует обрезать между сегментами. Обрезка верхушки стебля кактуса или срезание листа или побега оставит некрасивые рубцы и деформирует растение.

Надевайте толстые перчатки, чтобы защититься от колючек, хвои и сока.

Используйте острые чистые секаторы для обрезки стеблей. Не рекомендуется скручивать или отрывать отростки.

Стерилизуйте секатор спиртом или салфеткой до и после использования.

Многим суккулентам требуется день или больше, чтобы срезы после обрезки подсохли и начали заживать. Поэтому подождите хотя бы день после обрезки, прежде чем поливать растение.

То же самое относится к размножению кактусовых отростков и черенков листьев или стеблей. Дайте срезу на черенке подсохнуть в течение одного-трех дней перед посадкой. Затем можно вдавить отросток или черенок в свежую почву для кактусов и слегка полить.

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Как размножать суккуленты

Самый лучший способ размножения суккулентов - черенкование. Как рассказали на Youtube-канале Lazy Gardens, этот метод подходит не для всех растений, но считается самым простым и эффективным способом с наибольшей вероятностью успеха. В то же время размножение листьями происходит гораздо медленнее, а семена — это более продвинутый и сложный метод.

Черенкование подходит для большинства разновидностей суккулентов, таких как эхеверия, очиток, крестовник, колонновидные кактусы и другие. Этот метод неэффективен для суккулентов, которые размножаются только семенами (например, кактусы определенных видов или большинство "живых камней"), а также для растений, размножающихся отростками (детками), таких как хавортия и гастерия.

Самая важная часть, на которую нужно обращать внимание при размножении — это узел. Это точка роста на стебле, где могут образоваться новые корни, листья или ветви. У кактусов эти точки роста называются ареолами — маленькие пушистые или колючие пятнышки вдоль ребер. У листовых суккулентов, таких как толстянка или эхеверия, узлы находятся в местах прикрепления каждого листа к стеблю.

Даже если вы удалите листья, эти соединения все еще могут дать корни или новые побеги. На ваших черенках должны быть узлы для нового роста. Также хорошо оставить несколько узлов на материнском растении, если вы хотите, чтобы оно продолжало расти.

Этапы заготовки стеблевых черенков для размножения

Шаг первый: подготовьте всё необходимое. Вам понадобятся: ваше растение, острый режущий инструмент, изопропиловый спирт (91% или крепче), хорошо дренируемый грунт и, при необходимости, перчатки.

Шаг второй: продезинфицируйте инструменты. Простерилизуйте острый режущий инструмент изопропиловым спиртом, чтобы свести к минимуму риск занесения вредных бактерий на растения.

Шаг третий: сделайте срез. Найдите здоровую часть растения длиной в несколько сантиметров и срежьте поперек стебля. Поскольку стеблевое черенкование не всегда гарантирует успех, полезно взять несколько черенков с разных стеблей, чтобы повысить свои шансы.

Шаг четвертый: дайте черенку подсохнуть (образовать каллус). Очень важно дать черенкам подсохнуть в течение 1–2 недель. Это похоже на образование корочки, когда вы порезали кожу, и помогает защитить растение от влаги при посадке. Чем толще черенок, тем больше времени ему может потребоваться для подсыхания.

Шаг пятый: посадите черенок. Возьмите подсохшие стеблевые черенки и посадите их вертикально в хорошо дренируемую почву.

Поставьте горшок на яркий, но рассеянный свет. Обычно корни образуются в течение 2–4 недель. Первые несколько недель поливайте очень осторожно, раз в пару дней. Поскольку корни в это время поверхностные и нежные, поэтому не должна быть слишком влажной, увеличивая риск загнивания.

Через пару недель постепенно увеличивайте объем полива.

Лучшее время для размножения суккулентов — период активного роста растений, который обычно приходится на весну и лето.

Смотрите видео - Как размножать суккуленты:

Ранее Главред писал, что рассада вытягивается из-за нехватки освещения. Как остановить рост рассады и сделать ее крепкой, читайте в материале: Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправить.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Lazy Gardens

Youtube-канал Lazy Gardens был создан в США в 2021 году и посвящен уходу за кактусами и суккулентами.

"Мы хотим вернуть радость в мир комнатных растений с помощью наших неприхотливых, не требующих особого ухода растений. В нашем "Ленивом саду" вам не понадобятся навыки садоводства. Приходите и узнайте, как ухаживать за вашими новыми кактусами и суккулентами", - говорится в описании к каналу.

На канале публикуются практические ролики по уходу за суккулентами и кактусами:

  • как размножать и обрезать растения, например при помощи черенкования;
  • как пересаживать и подготавливать почву;
  • как определить оптимальный полив, свет и другие условия ухода.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

денежное дерево
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

13:07Мир
Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"

Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"

12:57Война
"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

12:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Последние новости

13:17

"Что-то у них несется": Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа

13:07

В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

12:57

Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"Видео

12:43

Ужин на раз-два: паста, от которой все будут в восторгеВидео

12:34

Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
12:33

"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

12:14

У России есть три сценария прорыва к Одессе: эксперт оценил угрозу захвата города

12:01

В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

11:58

Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

Реклама
11:54

"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

11:43

Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

11:23

Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

11:10

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

11:04

Один продукт категорически запрещено давать собакам: ветеринар раскрыл правду

11:01

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"Видео

10:56

Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:40

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:29

"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

10:18

Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкойВидео

10:03

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

Реклама
09:49

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

09:14

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

09:13

Не отличить: предательница Лорак показалась с дочерью-копией и мужем

08:47

Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

08:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

08:18

Украина получит новую роль в противодействии Ирану: что предлагают в ВеликобританииВидео

08:12

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

"Есть три кандидата": Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и намекнул на смену власти

06:54

РФ отказалась помогать своему союзнику: Семиволос - об "отмазке" Кремлямнение

06:49

РФ массированно атаковала Кривой Рог дронами, вспыхнули пожары: что известно

05:55

"Нас с Настей тянет": Потап раскрыл, когда вернется в Украину

05:03

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке серфингиста за 43 секунды

03:32

Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая датаВидео

03:07

Взрослые сыновья звездной матери: как выглядят дети Бритни Спирс

02:35

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

02:33

Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

02:18

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

01:31

58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

Реклама
00:55

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:48

Анна Седокова загремела в больницу - детали

00:00

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 мартаВидео

01 марта, воскресенье
23:52

Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

23:49

В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять