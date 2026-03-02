Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

Формирующую обрезку лучше проводить весной — в период активного роста.

Названы главные правила обрезки суккулентов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как обрезать суккуленты и почему это важно делать

Когда нужно проводить обрезку

Как размножать суккуленты черенкованием

Большинство суккулентов растут медленно и не нуждаются в частой обрезке для поддержания здоровья. Чтобы поддерживать их в приемлемом размере или удалить вытянутые стебли, цветоводы обрезают суккуленты каждый год. Обрезка также дает возможность размножать растения или обмениваться черенками.

Главред разобрался во всех нюансах.

Как правильно обрезать суккуленты

Если правильно выбрать время обрезки, суккуленты легко восстанавливаются и растут более энергично, пишет Southern Living.

Обрезка отмерших и больных листьев. Такие части растений следует удалять как можно быстрее, чтобы сохранить здоровье остальной части цветка. Это также может стимулировать суккулент к появлению новых побегов.

Засохшие листья у основания суккулентов часто опадают сами по себе, но удалить их можно в любое время, чтобы привести растение в порядок. Единственное исключение — зима, когда отмершая листва может помочь защитить растения, растущие на открытом воздухе, от низких температур.

Если вам нужно подрезать суккуленты, чтобы уменьшить их вытягивание или ограничить рост, то делайте это весной, когда растение начнет активно расти. То же самое относится к почвопокровным растениям. В это время года растения быстрее восстановятся и дадут новый прирост.

Очиток видный "Осенняя радость" можно обрезать примерно наполовину в конце весны, чтобы он не поник. Растение все равно должно зацвести осенью.

Что касается опунции и других весеннецветущих суккулентов, обрезку следует проводить после цветения.

Крупные цветоносы, появляющиеся у таких суккулентов, как мангава или весловидное растение, можно удалять сразу после того, как они начнут увядать.

Удаление цветоноса может продлить жизнь суккулентов, цветущих только один раз, хотя они и дадут отростки и в конечном итоге погибнут.

Некоторые суккуленты цветут зимой, и их следует обрезать вскоре после этого. Яркий пример такого растения - декабрист.

Отростки — это отличный способ размножения суккулентов. Их следует удалять в период активного роста растения, обычно весной или в начале лета. Для большинства суккулентов лучше подождать, пока отростки не достигнут 1/3 размера материнского растения и/или не образуют несколько корней. Если вы размножаете растение в жаркую погоду, то перенесите отростки в помещение или в затененное место, пока они не приживутся.

Как обрезать суккуленты

При обрезке суккулентов всегда срезайте у основания растения или прямо в месте соединения с основным стеблем.

Кактусы, такие как опунция, следует обрезать между сегментами. Обрезка верхушки стебля кактуса или срезание листа или побега оставит некрасивые рубцы и деформирует растение.

Надевайте толстые перчатки, чтобы защититься от колючек, хвои и сока.

Используйте острые чистые секаторы для обрезки стеблей. Не рекомендуется скручивать или отрывать отростки.

Стерилизуйте секатор спиртом или салфеткой до и после использования.

Многим суккулентам требуется день или больше, чтобы срезы после обрезки подсохли и начали заживать. Поэтому подождите хотя бы день после обрезки, прежде чем поливать растение.

То же самое относится к размножению кактусовых отростков и черенков листьев или стеблей. Дайте срезу на черенке подсохнуть в течение одного-трех дней перед посадкой. Затем можно вдавить отросток или черенок в свежую почву для кактусов и слегка полить.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Как размножать суккуленты

Самый лучший способ размножения суккулентов - черенкование. Как рассказали на Youtube-канале Lazy Gardens, этот метод подходит не для всех растений, но считается самым простым и эффективным способом с наибольшей вероятностью успеха. В то же время размножение листьями происходит гораздо медленнее, а семена — это более продвинутый и сложный метод.

Черенкование подходит для большинства разновидностей суккулентов, таких как эхеверия, очиток, крестовник, колонновидные кактусы и другие. Этот метод неэффективен для суккулентов, которые размножаются только семенами (например, кактусы определенных видов или большинство "живых камней"), а также для растений, размножающихся отростками (детками), таких как хавортия и гастерия.

Самая важная часть, на которую нужно обращать внимание при размножении — это узел. Это точка роста на стебле, где могут образоваться новые корни, листья или ветви. У кактусов эти точки роста называются ареолами — маленькие пушистые или колючие пятнышки вдоль ребер. У листовых суккулентов, таких как толстянка или эхеверия, узлы находятся в местах прикрепления каждого листа к стеблю.

Даже если вы удалите листья, эти соединения все еще могут дать корни или новые побеги. На ваших черенках должны быть узлы для нового роста. Также хорошо оставить несколько узлов на материнском растении, если вы хотите, чтобы оно продолжало расти.

Этапы заготовки стеблевых черенков для размножения

Шаг первый: подготовьте всё необходимое. Вам понадобятся: ваше растение, острый режущий инструмент, изопропиловый спирт (91% или крепче), хорошо дренируемый грунт и, при необходимости, перчатки.

Шаг второй: продезинфицируйте инструменты. Простерилизуйте острый режущий инструмент изопропиловым спиртом, чтобы свести к минимуму риск занесения вредных бактерий на растения.

Шаг третий: сделайте срез. Найдите здоровую часть растения длиной в несколько сантиметров и срежьте поперек стебля. Поскольку стеблевое черенкование не всегда гарантирует успех, полезно взять несколько черенков с разных стеблей, чтобы повысить свои шансы.

Шаг четвертый: дайте черенку подсохнуть (образовать каллус). Очень важно дать черенкам подсохнуть в течение 1–2 недель. Это похоже на образование корочки, когда вы порезали кожу, и помогает защитить растение от влаги при посадке. Чем толще черенок, тем больше времени ему может потребоваться для подсыхания.

Шаг пятый: посадите черенок. Возьмите подсохшие стеблевые черенки и посадите их вертикально в хорошо дренируемую почву.

Поставьте горшок на яркий, но рассеянный свет. Обычно корни образуются в течение 2–4 недель. Первые несколько недель поливайте очень осторожно, раз в пару дней. Поскольку корни в это время поверхностные и нежные, поэтому не должна быть слишком влажной, увеличивая риск загнивания.

Через пару недель постепенно увеличивайте объем полива.

Лучшее время для размножения суккулентов — период активного роста растений, который обычно приходится на весну и лето.

Смотрите видео - Как размножать суккуленты:

О ресурсе: Lazy Gardens Youtube-канал Lazy Gardens был создан в США в 2021 году и посвящен уходу за кактусами и суккулентами. "Мы хотим вернуть радость в мир комнатных растений с помощью наших неприхотливых, не требующих особого ухода растений. В нашем "Ленивом саду" вам не понадобятся навыки садоводства. Приходите и узнайте, как ухаживать за вашими новыми кактусами и суккулентами", - говорится в описании к каналу. На канале публикуются практические ролики по уходу за суккулентами и кактусами: как размножать и обрезать растения, например при помощи черенкования;

как пересаживать и подготавливать почву;

как определить оптимальный полив, свет и другие условия ухода.

