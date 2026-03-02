Укр
Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкой

Сергей Кущ
2 марта 2026, 10:18обновлено 2 марта, 11:00
Грамотно подобранные растения-компаньоны помогают снизить количество вредителей, уменьшить риск болезней и повысить урожайность.
Какие растения нужно посадить рядом с картошкой
Какие растения нужно посадить рядом с картошкой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие соседи лучшие для картофеля
  • Какие травы улучшают урожай

Картофель — один из самых популярных овощей на огороде. Этот скромный клубень растёт под землёй, но даёт богатый урожай и используется в десятках блюд — от запечённого картофеля до домашних гарниров. Однако чтобы получить действительно крупные и здоровые клубни, важно учитывать не только уход, но и соседство на грядке.

Мы разобрались, что посадить возле картошки для лучшего урожая и какие культуры помогают защитить её от вредителей и болезней.

видео дня

Почему важно правильное соседство

Совместные посадки — это метод, при котором растения размещают рядом так, чтобы они приносили друг другу пользу. Одни культуры обогащают почву, другие отпугивают вредителей, третьи создают благоприятный микроклимат, пишет Southern Living.

Картофель имеет достаточно развитую корневую систему, поэтому лучшие соседи для картофеля — это растения с неглубокими корнями, которые не будут мешать формированию клубней.

Правильно подобранные культуры улучшают вкус, повышают устойчивость к болезням и помогают увеличить урожай картофеля без дополнительных химических обработок.

Лучшие соседи для картофеля

Если вы планируете посадки, стоит заранее определить, что можно посадить рядом с картошкой.

Фасоль

Фасоль считается одним из самых полезных компаньонов. Она насыщает почву азотом — элементом, который необходим для активного роста ботвы и формирования клубней. Часто фасоль высаживают чередующимися рядами с картофелем.

Чеснок

Чеснок помогает отпугивать тлю, жуков и других вредителей. Его резкий запах действует как естественный защитный барьер. Кроме того, чеснок снижает риск грибковых заболеваний, включая пятнистость листьев.

Капуста

Неожиданно, но капуста также подходит в качестве соседа. Она помогает отвлекать вредителей, в частности жуков, которые повреждают картофельную ботву.

Шпинат

Шпинат имеет неглубокую корневую систему, поэтому не мешает развитию клубней. Он быстро созревает и может быть собран ещё до активного роста картофеля.

Хрен

Хрен — ещё один эффективный защитник. Его сильный аромат помогает отпугнуть колорадского жука — одного из самых опасных вредителей картофеля.

Травы, которые улучшают урожай

Отдельно стоит отметить зелень. Если вы думаете, что посадить возле картошки для лучшего урожая без риска конкуренции, обратите внимание на:

  • кинзу
  • базилик
  • петрушку

Эти травы не только экономят место на грядке, но и положительно влияют на аромат и вкус будущего урожая.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Какие условия любит картофель

Для получения хорошего урожая картофель нуждается в солнечном участке и рыхлой, хорошо дренированной почве. Важно избегать загущённых посадок и следить за достаточным расстоянием между кустами.

Смотрите видео о том, что посадить возле картофеля:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель
