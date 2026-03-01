РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

Российское руководство не отказалось от идеи полного контроля над Донецкой областью.

Враг может готовить новое наступление на позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Палисы:

РФ не отказалась от идеи полного контроля над Донбассом

Противник стремится расширить продвижение в двух областях

Замглавы Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Москва по-прежнему сохраняет масштабные наступательные намерения в отношении Украины.

Как рассказал в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс.Реалии", российское руководство не отказалось от идеи полного контроля над Донецкой областью, а также рассматривает создание так называемой буферной зоны в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Кроме того, противник стремится расширить продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях, чтобы в перспективе претендовать на захват крупных городов юга — Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

При этом Палиса считает, что в ближайшие полгода у РФ нет достаточных возможностей для реализации столь амбициозных планов. Он отметил, что в 2025 году российские силы заняли менее 1% территории Украины, понеся при этом потери свыше 450 тысяч военнослужащих.

По его подсчётам, чтобы установить контроль над примерно 6 тысячами квадратных километров Донецкой области, которые остаются под контролем Украины, российской армии потребуются не менее полутора лет и ресурсы, сопоставимые с текущей численностью всей её группировки в Украине.

Палиса подчеркнул, что осуществить такие задачи будет крайне сложно и значительно дольше, чем рассчитывает российское командование.

Оценка фронтовой ситуации от украинского генерала

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркнул, что для России остаются приоритетными попытки захвата крупных областных центров. По его словам, такие города, как Днепр и Запорожье, имеют для Москвы стратегическое значение. При этом, по мнению Романенко, в настоящий момент российские войска не обладают необходимыми силами и ресурсами для успешного наступления на эти ключевые точки.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

