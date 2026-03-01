Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

Трамп заявил, что в рамках операции "Эпическая ярость" американские силы уничтожили девять иранских военных кораблей и нанесли удар по штабу ВМС Ирана.

Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей Ирана / Коллаж: Главред, фото: U. S. Navy, скриншот из видео

США уничтожили 9 кораблей флота Ирана

Войска США продолжают преследовать другие корабли Ирана

Армия Соединенных Штатов в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана смогла потопить 9 военных кораблей противника. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social.

"Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из которых были относительно большими и важными", - указал он. видео дня

Трамп заявил, что американские военные продолжают преследовать другие корабли иранского флота и заверил, что вскоре они также будут уничтожены. Кроме того, по его словам, во время отдельного удара был разрушен штаб военно-морских сил Ирана.

"Кроме того, их флот работает очень хорошо!", - резюмировал президент США.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как ситуация в Иране повлияет на Украину

Как писал Главред, военная операция США и Израиля против Ирана будет иметь последствия и для Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Liga.net.

Он пояснил, что Соединенные Штаты вынуждены будут пополнять запасы вооружения, израсходованного во время ударов по Ирану, что временно ограничит возможности его поставок за рубеж.

В то же время, по его мнению, существенного сокращения военной поддержки Украины ожидать не стоит, ведь администрация Дональда Трампа пока не передает Киеву ракеты Tomahawk, а значительная часть вооружения, использованного в операции против Ирана, не входит в основной перечень помощи, которую получает Украина.

"То, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не тот ассортимент, который мы получаем", — подчеркнул он.

Атака на Иран — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пассивная позиция России в отношении событий на Ближнем Востоке негативно влияет на ее имидж как влиятельного глобального игрока, однако в то же время создает для Кремля новые политические возможности. В Москве рассчитывают использовать ситуацию вокруг Ирана как аргумент для оправдания собственной агрессии против Украины. Об этом сообщает Politico.

Иран заявил о якобы атаке на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

В то же время Центральное командование США опровергло эти утверждения, подчеркнув, что авианосец не получил никаких повреждений, а выпущенные ракеты даже не приблизились к кораблю.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп принял решение о начале масштабной операции против Ирана после длительного давления со стороны ключевых союзников Вашингтона на Ближнем Востоке — Израиля и Саудовской Аравии.

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

