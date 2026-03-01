Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

О чем идет речь в материале:
- США уничтожили 9 кораблей флота Ирана
- Войска США продолжают преследовать другие корабли Ирана
Армия Соединенных Штатов в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана смогла потопить 9 военных кораблей противника. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social.
"Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из которых были относительно большими и важными", - указал он.
Трамп заявил, что американские военные продолжают преследовать другие корабли иранского флота и заверил, что вскоре они также будут уничтожены. Кроме того, по его словам, во время отдельного удара был разрушен штаб военно-морских сил Ирана.
"Кроме того, их флот работает очень хорошо!", - резюмировал президент США.
Как ситуация в Иране повлияет на Украину
Как писал Главред, военная операция США и Израиля против Ирана будет иметь последствия и для Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Liga.net.
Он пояснил, что Соединенные Штаты вынуждены будут пополнять запасы вооружения, израсходованного во время ударов по Ирану, что временно ограничит возможности его поставок за рубеж.
В то же время, по его мнению, существенного сокращения военной поддержки Украины ожидать не стоит, ведь администрация Дональда Трампа пока не передает Киеву ракеты Tomahawk, а значительная часть вооружения, использованного в операции против Ирана, не входит в основной перечень помощи, которую получает Украина.
"То, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не тот ассортимент, который мы получаем", — подчеркнул он.
Атака на Иран — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, пассивная позиция России в отношении событий на Ближнем Востоке негативно влияет на ее имидж как влиятельного глобального игрока, однако в то же время создает для Кремля новые политические возможности. В Москве рассчитывают использовать ситуацию вокруг Ирана как аргумент для оправдания собственной агрессии против Украины. Об этом сообщает Politico.
Иран заявил о якобы атаке на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.
В то же время Центральное командование США опровергло эти утверждения, подчеркнув, что авианосец не получил никаких повреждений, а выпущенные ракеты даже не приблизились к кораблю.
Также сообщается, что президент США Дональд Трамп принял решение о начале масштабной операции против Ирана после длительного давления со стороны ключевых союзников Вашингтона на Ближнем Востоке — Израиля и Саудовской Аравии.
Об источнике: Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
