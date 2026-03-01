"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

По словам министра, за последний год диктатор Владимир Путин лишился трех ближайших союзников.

Что сказал Андрей Сибига:

Сложившаяся ситуация свидетельствует о трех тенденциях

РФ не является надежным партнером даже для тех стран, которые на нее рассчитывают

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия теряет свои позиции на мировой арене, а падение российского президента неизбежно. Об этом глава МИД написал в соцсети X.

По его словам, за последний год диктатор Владимир Путин лишился трех ближайших союзников.

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей и не помог ни одному из них", - написал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что сложившаяся ситуация свидетельствует о трех тенденциях. Во-первых, по его мнению, Россия не является надежным партнером даже для тех стран, которые на нее рассчитывают. Во-вторых, пока Москва продолжает войну против Украины, её международное влияние стремительно ослабевает.

"В-третьих, домино свергнутых диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна", - резюмировал Сибига.

В свою очередь диктатор Путин прокомментировал ликвидацию аятоллы Али Хаменеи.

Как пишут росСМИ, Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи.

Путин назвал ликвидацию Хаменеи "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Он также заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами".

Он также выразил "сочувствие и поддержку" родственникам Хаменеи, правительству и народу Ирана.

Ни о какой возможной помощи Ирану, как одному из немногих союзников РФ, Путин не упомянул.

Как повлияет война в Иране на ситуацию в Украине - мнение эксперта

Длительная военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план. Об этом заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, темпы развития событий на Ближнем Востоке будут определять, как долго внимание мировых СМИ будет сосредоточено на регионе.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Президент Дональд Трамп принял решение о начале масштабной операции против Ирана после продолжительного давления со стороны ключевых союзников США на Ближнем Востоке - Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

