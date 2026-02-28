Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

О чем идет речь в материале:
Киево-Печерская лавра веками хранит не только духовное наследие Украины, но и опасные тайны. Одна из них связана с исчезновением огромного золотого клада, найденного в конце XIX века прямо в стенах святыни. Об этой истории долгое время предпочитали молчать — слишком уж громкой была афера, говорится в видеопроекте "Загубленный мир" на YouTube.
Что известно о сокровищах Лавры
В сюжете отмечается, что в конце XIX века во время реставрационных работ на хорах Лаврского Успенского собора строители наткнулись на настоящий клад. Речь идет о большом количестве золотых и серебряных монет. Специалисты оценили его в колоссальную на то время сумму — 200 тысяч рублей.
Новость мгновенно дошла до Петербурга. В Киев поспешно прибыл российский нумизмат и хранитель Эрмитажа Алексей Марков. Используя свои связи в властных кругах, он добился занижения официальной стоимости находки более чем в три раза, после чего выкупил сокровище, оформив кредит в Имперском банке.
Часть лаврского золота Марков быстро продал за границу, чтобы рассчитаться с банком, а самые ценные артефакты оставил в коллекции Эрмитажа. Так Киев фактически потерял уникальное историческое наследие.
Подземелья, которые могут скрывать больше
Несмотря на многочисленные грабежи, легенды о спрятанных лаврских сокровищах не исчезли. Исследователи и сталкеры убеждены: далеко не все золото покинуло территорию монастыря.
Об этом рассказывает диггер и сталкер Кирилл Степанец, который отправился в заброшенные подземелья Киево-Печерской лавры — так называемые варяжские пещеры.
"Сегодня мы попадем туда, куда человек не ступал уже много лет, где по легенде находились варяжские сокровища", — отметил исследователь.
Путь туда — сложный и опасный: через заброшенные коммуникации и узкие туннели, по которым можно передвигаться только ползком.
Легенда о варягах и золоте Днепра
По преданию, эти пещеры выкопали варяги-разбойники, которые нападали на торговые суда на Днепре. Награбленные драгоценности они прятали именно в районе современной Лавры.
Когда же Антоний и Феодосий основали Киево-Печерский монастырь, монахи якобы воспользовались уже готовыми подземными ходами. Именно поэтому варяжские пещеры считают одним из самых мистических мест святыни.
Во время исследований Кирилл Степанец наткнулся на подземный склеп и хранилища с церковной утварью, среди которой были иконы и дароносицы из драгоценных металлов.
"Там лежали различные иконы, церковная утварь, в том числе с использованием драгоценных металлов. Но я ничего не брал из этических соображений", — подчеркнул сталкер.
Большевистский грабеж и утраченные реликвии
Очередной удар по святыне произошел в 1918 году, когда большевистские войска Муравьева захватили Киев. Во время этого был жестоко убит киевский митрополит Владимир Богоявленский, а значительная часть лаврских драгоценностей — похищена.
О масштабах потерь рассказал генеральный директор заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.
"Уникальные произведения из золота, серебра, монеты — каждая из них может стоить целое состояние", — отметил он.
По городской легенде, самые ценные вещи монахи успели спрятать глубоко под землей, а чекисты так и не смогли узнать, где именно.
Есть ли шанс найти золото сегодня
Специалисты не исключают, что современные технологии могут помочь раскрыть тайны лаврских подземелий.
"Применение современных методов и технологий со временем позволит найти очень много тайн не только в Лавре, но и в других объектах, которые до сих пор могут содержать сокровища", — подчеркнул Максим Остапенко.
