Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Лава хранит не только духовное наследие, но и истории об исчезнувших золотых сокровищах, часть которых утрачена из-за афер, грабежей и тайн ее подземелий.

История Украины - куда делось золото из Лавры и о какой афере молчит Москва / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Киево-Печерская лавра веками хранит не только духовное наследие Украины, но и опасные тайны. Одна из них связана с исчезновением огромного золотого клада, найденного в конце XIX века прямо в стенах святыни. Об этой истории долгое время предпочитали молчать — слишком уж громкой была афера, говорится в видеопроекте "Загубленный мир" на YouTube.

Главред выяснил, что известно о сокровищах Киево-Печерской Лавры.

Что известно о сокровищах Лавры

В сюжете отмечается, что в конце XIX века во время реставрационных работ на хорах Лаврского Успенского собора строители наткнулись на настоящий клад. Речь идет о большом количестве золотых и серебряных монет. Специалисты оценили его в колоссальную на то время сумму — 200 тысяч рублей.

Новость мгновенно дошла до Петербурга. В Киев поспешно прибыл российский нумизмат и хранитель Эрмитажа Алексей Марков. Используя свои связи в властных кругах, он добился занижения официальной стоимости находки более чем в три раза, после чего выкупил сокровище, оформив кредит в Имперском банке.

Часть лаврского золота Марков быстро продал за границу, чтобы рассчитаться с банком, а самые ценные артефакты оставил в коллекции Эрмитажа. Так Киев фактически потерял уникальное историческое наследие.

Подземелья, которые могут скрывать больше

Несмотря на многочисленные грабежи, легенды о спрятанных лаврских сокровищах не исчезли. Исследователи и сталкеры убеждены: далеко не все золото покинуло территорию монастыря.

Об этом рассказывает диггер и сталкер Кирилл Степанец, который отправился в заброшенные подземелья Киево-Печерской лавры — так называемые варяжские пещеры.

"Сегодня мы попадем туда, куда человек не ступал уже много лет, где по легенде находились варяжские сокровища", — отметил исследователь.

Путь туда — сложный и опасный: через заброшенные коммуникации и узкие туннели, по которым можно передвигаться только ползком.

Легенда о варягах и золоте Днепра

По преданию, эти пещеры выкопали варяги-разбойники, которые нападали на торговые суда на Днепре. Награбленные драгоценности они прятали именно в районе современной Лавры.

Когда же Антоний и Феодосий основали Киево-Печерский монастырь, монахи якобы воспользовались уже готовыми подземными ходами. Именно поэтому варяжские пещеры считают одним из самых мистических мест святыни.

Во время исследований Кирилл Степанец наткнулся на подземный склеп и хранилища с церковной утварью, среди которой были иконы и дароносицы из драгоценных металлов.

"Там лежали различные иконы, церковная утварь, в том числе с использованием драгоценных металлов. Но я ничего не брал из этических соображений", — подчеркнул сталкер.

Большевистский грабеж и утраченные реликвии

Очередной удар по святыне произошел в 1918 году, когда большевистские войска Муравьева захватили Киев. Во время этого был жестоко убит киевский митрополит Владимир Богоявленский, а значительная часть лаврских драгоценностей — похищена.

О масштабах потерь рассказал генеральный директор заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.

"Уникальные произведения из золота, серебра, монеты — каждая из них может стоить целое состояние", — отметил он.

По городской легенде, самые ценные вещи монахи успели спрятать глубоко под землей, а чекисты так и не смогли узнать, где именно.

Есть ли шанс найти золото сегодня

Специалисты не исключают, что современные технологии могут помочь раскрыть тайны лаврских подземелий.

"Применение современных методов и технологий со временем позволит найти очень много тайн не только в Лавре, но и в других объектах, которые до сих пор могут содержать сокровища", — подчеркнул Максим Остапенко.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

