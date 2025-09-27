Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Юрий Берендий
27 сентября 2025, 12:54
91
В истории Украины время от времени открываются сенсационные находки - от золотых и серебряных кладов до уникальных даров князей, проливающих свет на прошлое.
Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал
Сокровища Лавры - кому принадлежат горшки забитые золотом, найденные в Лавре / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие сокровища нашли в Лавре
  • Почему Острожский не стал королем
  • Какое событие связано с Василием Константином Острожским

В конце XIX века Киево-Печерская лавра открыла одну из своих самых больших тайн - тайник, забитый золотыми и серебряными монетами. Об этом говорится в проекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, что известно о сокровищах Острожских.

видео дня

Неожиданная находка в Лавре

Во время ремонта строители случайно наткнулись на тайную нишу с деревянной бочкой и четырьмя металлическими котлами.

"Там было 36 килограммов золотых монет и медалей, и более 300 килограммов серебряных монет и медалей. То есть это огромный-огромный клад", - указывает краевед Николай Бендюк.

По его словам, клад спрятали монахи во времена Петра I, который приказал грабить украинские монастыри.

Кем был Острожский

Среди найденных ценностей особенно выделялась уникальная золотая медаль князя Василия Константина Острожского.

"Она была заложена в Киево-Печерской лавре в Успенском соборе как определенный дар", - отмечает завотделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно Юрий Пшеничный.

Князь Острожский был одним из самых богатых людей Европы, владел десятками замков и коллекциями редких книг.

Князья Острожские: богатство и влияние

Василий Константин не только владел огромным состоянием, но и имел политическое влияние в Речи Посполитой.

"Монетами, которые хранились в казне Острожского, можно было выставить дорогу в Варшаву", - отмечает краевед Николай Бендюк.

По его подсчетам, князьям Острожским принадлежало 146 городов, что превышало количество городов во многих европейских герцогствах. Недаром Михаил Грушевский называл Острожского "некоронованным королем".

Смотрите видео о князе Острожском:

Что полезного для Украины сделал Острожский.

Княжеская семья инвестировала не только в крепости, но и в культуру и образование. На Острожскую академию было пожертвовано 360 тысяч монет.

"Если бы сложить эти монеты друг на друга, то получилась бы стопка выше Эйфелевой башни", - рассказывают исследователи.

Именно благодаря этим инвестициям в XVI веке появилось первое высшее учебное заведение Восточной Европы.

Насколько богатым был Острожский

Несмотря на советскую критику, князья Острожские сделали колоссальный вклад в развитие украинской культуры и идентичности.

"Легенд очень много о сокровищах князей Острожских, что монетами, которые хранились в сокровищницах Острожского, можно было выставить дорогу в Варшаву и Краков", - добавляет Николай Бендюк.

Сокровища Лавры стали еще одним подтверждением того, насколько огромным было богатство княжеского рода, и какую роль оно сыграло в истории Украины.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киево-Печерская лавра История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:37Война
Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:47Синоптик
ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко приняла неожиданное решение

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко приняла неожиданное решение

Последние новости

13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном хранении

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

Реклама
12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

11:30

Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания

11:12

Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

11:01

Зимняя "спячка" газонокосилки: нужно ли сливать бензин

10:38

"Украинцы враги": что говорил путинист Кеосаян об УкраинеВидео

10:26

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответилВидео

09:51

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:27

Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкцияВидео

09:00

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

Реклама
08:53

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

08:48

Путин задумал коварный план: ISW раскрыли нюанс, как РФ "прощупывает" НАТО

08:10

Уроки израильских ошибок для Украинымнение

07:52

Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по ЗапорожьюФото

07:10

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу: только настоящие умники угадают

06:10

Как Путин и его пособники разрушают в РФ то, что создавалось поколениямимнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой на огороде за 31 сек

05:30

"Октябрь будет опасным": банкир предупредил о скачке курса валют

05:05

Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

04:35

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариантВидео

04:21

Гороскоп на завтра 28 сентября: Овнам - куча денег, Весам - неудача

03:57

Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

03:31

Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

02:45

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

02:17

Собрал личное кладбище: Киркоров объявил о странном решении

01:46

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

01:34

Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

00:14

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

26 сентября, пятница
23:56

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:12

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

Реклама
22:38

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательстваФото

22:38

Козловский перевыпустил свой хит 2000-х "Знаешь"

22:36

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину

21:45

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

21:45

Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять