Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

В истории Украины время от времени открываются сенсационные находки - от золотых и серебряных кладов до уникальных даров князей, проливающих свет на прошлое.

https://glavred.info/culture/gorshki-zabity-zolotom-v-lavre-nashli-neobychaynyy-klad-komu-on-prinadlezhal-10701755.html Ссылка скопирована

Сокровища Лавры - кому принадлежат горшки забитые золотом, найденные в Лавре / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

Какие сокровища нашли в Лавре

Почему Острожский не стал королем

Какое событие связано с Василием Константином Острожским

В конце XIX века Киево-Печерская лавра открыла одну из своих самых больших тайн - тайник, забитый золотыми и серебряными монетами. Об этом говорится в проекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, что известно о сокровищах Острожских.

видео дня

Неожиданная находка в Лавре

Во время ремонта строители случайно наткнулись на тайную нишу с деревянной бочкой и четырьмя металлическими котлами.

"Там было 36 килограммов золотых монет и медалей, и более 300 килограммов серебряных монет и медалей. То есть это огромный-огромный клад", - указывает краевед Николай Бендюк.

По его словам, клад спрятали монахи во времена Петра I, который приказал грабить украинские монастыри.

Кем был Острожский

Среди найденных ценностей особенно выделялась уникальная золотая медаль князя Василия Константина Острожского.

"Она была заложена в Киево-Печерской лавре в Успенском соборе как определенный дар", - отмечает завотделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно Юрий Пшеничный.

Князь Острожский был одним из самых богатых людей Европы, владел десятками замков и коллекциями редких книг.

Князья Острожские: богатство и влияние

Василий Константин не только владел огромным состоянием, но и имел политическое влияние в Речи Посполитой.

"Монетами, которые хранились в казне Острожского, можно было выставить дорогу в Варшаву", - отмечает краевед Николай Бендюк.

По его подсчетам, князьям Острожским принадлежало 146 городов, что превышало количество городов во многих европейских герцогствах. Недаром Михаил Грушевский называл Острожского "некоронованным королем".

Смотрите видео о князе Острожском:

Что полезного для Украины сделал Острожский.

Княжеская семья инвестировала не только в крепости, но и в культуру и образование. На Острожскую академию было пожертвовано 360 тысяч монет.

"Если бы сложить эти монеты друг на друга, то получилась бы стопка выше Эйфелевой башни", - рассказывают исследователи.

Именно благодаря этим инвестициям в XVI веке появилось первое высшее учебное заведение Восточной Европы.

Насколько богатым был Острожский

Несмотря на советскую критику, князья Острожские сделали колоссальный вклад в развитие украинской культуры и идентичности.

"Легенд очень много о сокровищах князей Острожских, что монетами, которые хранились в сокровищницах Острожского, можно было выставить дорогу в Варшаву и Краков", - добавляет Николай Бендюк.

Сокровища Лавры стали еще одним подтверждением того, насколько огромным было богатство княжеского рода, и какую роль оно сыграло в истории Украины.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред