  Жизнь

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

Алексей Тесля
9 января 2026, 22:04

Если за трое суток не восстановить теплоснабжение, то дома начнут промерзать, предупредил Станислав Игнатьев.
Отопление
Украинцев предупредили об угрозе отключения отопления / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное:

  • Дома без централизованного отопления рискуют быстро промерзнуть
  • У домов, которые получают тепло из котельных, проблем не будет

После ударов РФ, в условиях стремительного снижения температуры, дома без отопления рискуют промерзнуть, заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

В комментарии изданию УНИАН он высказал мнение о том, что такая ситуация может спровоцировать "замораживание жилого фонда".



Сроки промерзания жилых домов

"Например, обычная пятиэтажка при таких морозах, которые начинаются в ночь на 10 января, за сутки превратится в холодильник. Если это девятиэтажка-панелька, где часть квартир утеплена, то полтора суток", - отметил эксперт.

По его словам, температура в новых жилых домах 2015-2020 годов при таких условиях может держаться трое суток. "Если за трое суток мы не восстановим теплоснабжение, то эти дома также начнут промерзать", - подчеркнул эксперт.

Кому не грозит отключение отопления

При этом он отметил, что у домов, которые получают тепло из котельных, проблем не будет.

"У нас есть точечные котельные. Они также обеспечивают определенные районы теплом. Главное, чтобы работала насосная группа и было электричество", - подытожил Игнатьев.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Эксперт назвал цель ударов РФ по Украине

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки со стороны РФ на украинскую территорию имеют чёткую стратегическую задачу — расшатать функционирование энергосистемы. По его мнению, речь идёт о попытке лишить её управляемости, спровоцировать тревожные настроения среди населения и ослабить социальную стабильность. Такое воздействие, подчеркнул эксперт, используется как способ давления — одновременно военного и психологического — на руководство Украины.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее были названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве. Время для атаки РФ выбрала неслучайно, поскольку идет существенное понижение температуры воздуха.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

