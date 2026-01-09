Укр
Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

Алексей Тесля
9 января 2026, 20:02
По состоянию на вечер пятницы без тепла в Киеве в результате массированной атаки РФ оставались 5,8 тыс. многоквартирных домов.
Киевтеплоэнерго
В Киеве восстанавливают теплоснабжение после ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/kyivteploenergo

Главное:

  • Частичное восстановление теплоснабжения в Киеве ожидается в течение суток
  • В Киеве без отопления остаются 5,8 тыс. многоквартирных домов
  • Теплоснабжение уже вернули в часть домов после атаки РФ

Частичное восстановление теплоснабжения в Киеве ожидается в течение суток, сообщил заместитель министра развития громад и территорий Украины Константин Ковальчук.

Для остальных домов, где ситуация сложнее, потребуется больше времени, возможно, сутки, сказал он журналистам во время брифинга.

"Мы осторожно ожидаем в течение суток частичного восстановления теплоснабжения в Киеве. Что касается остальных – там, где ситуация несколько сложнее, нужно немного больше времени. Возможно, это двое суток. То есть речь идет об очень осторожных определенных сроках для определенной части города", – подчеркнул чиновник.

По его словам, более половины домов в Киеве с отоплением, поэтому речь не идет о чрезвычайной ситуации.

"Более половины домов, более 6 тыс., с теплом. То есть точно нет оснований говорить о тотальной катастрофе", – отметил заместитель министра.

Он также подчеркнул, что с осторожностью относился бы к радикальным призывам.

"Учитывая все это, я бы очень осторожно относился к любым радикальным призывам. Призывал бы сохранять спокойствие, доверять официальной информации, общаться друг с другом и делать то, чего не любит враг, – оставаться сильными и сплоченными", – резюмировал Ковальчук.

Отопительная инфраструктура под ударом РФ

По состоянию на 17:00 пятницы без тепла в Киеве в результате массированной атаки РФ остаются 5,8 тыс. многоквартирных домов, уточнил Ковальчук.

"В более 6 тыс. домов не было тепла утром. По состоянию на сейчас имеем 5,8 тыс. домов без тепла, и, соответственно, непрерывно продолжается работа для того, чтобы максимально быстро подать магистральными сетями теплоноситель", – сказал он.

Он подчеркнул, что на этом максимально сфокусировано внимание всех соответствующих служб.

Ковальчук отметил, что время для атаки РФ выбрала неслучайно, поскольку идет существенное понижение температуры воздуха.

"Неслучайно выбрано время – мы стоим на пороге существенного снижения температурного режима, поэтому имеем такие последствия. Героические усилия ПВО минимизировали их, но удары привели к значительному ухудшению систем жизнедеятельности Киева", – пояснил заместитель министра.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Восстановление теплоснабжения в Киеве

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, теплоснабжение уже вернули в часть домов, оставшихся без услуги из-за вражеской атаки.

"Отопление возобновили жильцам 1083 жилых дома в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. (Напомню, всего после массированного обстрела минувшей ночью без тепла оказались почти 6 тысяч многоэтажек)", - написал он.

Мэр Киева уточнил, что специалисты "Киевтеплоэнерго" работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы возобновить подачу тепла в дома киевлян.

В настоящее время работники "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройки внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры.

Ликвидация последствий обстрелов в столице продолжается. Коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить предоставление услуг жителям Киева, добавил он.

Что известно о работе систем водоснабжения

Системы водоотведения и водоснабжения в Киеве работают в штатном режиме, в определенных точках еще идет донаполнение водой после ее потерь, сообщил Ковальчук.

"После атаки сначала была решена проблема с водоотведением – эта система работает в штатном режиме. Затем активно внедрялась система водоснабжения, которая сейчас восстановлена в полном объеме. Где-то точечно, с учетом потерь в сетях, еще идет дозаправка, но в целом она функционирует", - добавил он.

Цель ударов РФ по Украине: мнение эксперта

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что удары РФ по Украине направлены на подрыв работы энергосистемы. По его словам, цель — сделать её нестабильной и вызвать давление на общество через панику и подрыв социальной устойчивости, что используется как инструмент военного и психологического влияния на украинскую власть.

Удары РФ по Киеву: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

