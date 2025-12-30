Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

Анастасия Заремба
30 декабря 2025, 12:00обновлено 30 декабря, 13:02
120
Продолжительность отключений в Киеве и области будет зависеть от погоды — это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки, считает эксперт.
Попенко, Киев, отключения света
Киеву придется жить с жесткими графиками весь январь - Попенко / Коллаж Главред

После недавних российских обстрелов объектов энергетики пригород Киева и левый берег столицы вот уже несколько дней не удается вернуть к графикам отключений электроэнергии. При этом Россия уже, вероятно, готовит новый удар, который может усилить проблему.

В интервью Главреду председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, когда Киев сможет вернуться к минимальным графикам отключения, почему Киев и область рискуют остаться без воды и тепла в случае повторных обстрелов, способна ли РФ создать блэкаут одновременно на всей территории Украины и когда Украина сможет отказаться от графиков.

Вышгород уже три дня без света и тепла. В Броварском районе ситуация тоже очень сложная. Как бы вы в целом оценили текущую ситуацию после обстрелов?

видео дня

Нужно понимать, что Новый год и Киев, и Киевская область встретят с отключениями света. Какими именно они будут — зависит от новых факторов. Мы должны учитывать прогноз погоды: на Новый год в Киеве и области ожидается до -12 градусов. А это значит, что и нагрузка, и отключения будут еще большими.

Понятно, что часть проблем будут пытаться компенсировать за счет ремонтов и работ на подстанциях, и где-то это может дать эффект. Но однозначно мы будем с отключениями и на Новый год.

Что в этой ситуации будет с отоплением и водой — это уже вопрос к местным органам власти. Потому что, честно говоря, я не понимаю, как на четвертый год войны у нас на канализационно-насосных станциях и котельных до сих пор нет резервных источников питания. Я этого не понимаю и понимать не хочу. Все оправдания про обстрелы неубедительны – мы прекрасно понимаем, кто бьет. Но почему местная власть ничего не сделала, чтобы обеспечить резервное питание, при их многомиллиардных бюджетах? Почему не закупили газопоршневые установки и генераторы? Я считаю, это абсолютный провал подготовки власти — то, что нужно было сделать еще в 2022 году.

И вопросы здесь должны задавать не только жители, но и правоохранительные органы. Потому что срыв отопительного сезона — это уголовное дело, четко регламентированное законом. Об этом должны были думать даже во время войны. Ведь это не настолько большие деньги, которые будут влиять на бюджет.

Это касается и Киева. В прошлом году Кличко вместе с заместителями пообещал, что до конца этого года установят семь больших газопоршневых установок — резервных источников питания для крупнейших котельныхна случай обстрелов. Но, как сообщил глава Оболонской РДА Кирилл Фесик, их не успели подключить, и до Нового года, судя по всему, тоже не успеют. А так как идет отопительный сезон, отключать котельные никто не будет — значит, подключение откладывается на неопределенный срок.

Подобная ситуация и с водоснабжением. Только после очередного обстрела в октябре, когда пострадало "Киевтеплоэнерго", Киевский городской совет принял решение закупить генераторы для канализационных насосных станций. Почему это не было сделано в 2022, 2023 или 2024 годах — для меня большая загадка.

К сожалению, мы и дальше будем оставаться без воды, без тепла, без света. Для понимания: в прошлом году в Киеве было около 80 коммунальных аварий за отопительный сезон — и это без обстрелов. В этом году я не считал, но ситуация, судя по всему, не лучше. Поэтому все будет зависеть от того, насколько качественно подготовились коммунальные службы в каждом конкретном городе и районе.

В Киеве правый берег подключили быстрее, а на левом несколько раз пытались возобновить подачу электроэнергии — и безуспешно, продолжают действовать экстренные отключения. О чем это, на ваш взгляд, свидетельствует, кроме очевидной неподготовленности властей?Чего ждать жителям дальше?

Энергетики обещают подключить Киев до Нового года — по крайней мере, уйти от аварийных графиков и перейти на плановые отключения. Но как долго это продлится? Лично я не ожидаю ничего позитивного. Думаю, даже без новых обстрелов такая ситуация продлится минимум 3-4 недели. То есть весь январь мы будем жить по графикам отключений с учетом низких температур. У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область — дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения по региону.

Поэтому я считаю, что как минимум еще месяц Киев и область будут с серьезными проблемами по электроэнергии. Продолжительность отключений будет зависеть от погоды — это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки.

Мониторинговые каналы уже сообщают о возможных новых обстрелах в период с 30 декабря по 1 января. Если это произойдет, насколько может ухудшиться ситуация?

Повторные удары могут привести к тому, что Киев будет без света до 18 часов в сутки — особенно левый берег, где ситуация уже сейчас значительно хуже. И самое опасное — это не только электричество. Когда без отопления останутся четыре тысячи многоквартирных домов при температуре -12 — это уже совсем другая история. Мы приспосабливаемся к отключениям электроэнергии, но совсем другое дело, когда город остается без воды и тепла.

С другой стороны, обстрелы могут привести к долгосрочным отключениям. 16-18 часов без света – это объективная реальность для Киева и региона. Поэтому для таких районов, как Вышгородский и Броварской, которые и так сейчас проблемные, повторные обстрелы ситуацию не улучшат — она станет только хуже.

Нардеп Сергей Нагорняк заявлял, что Вышгород еще неделю может оставаться без света и отопления. Насколько такая ситуация возможна?

Это абсолютно реально. Повторные обстрелы могут привести к тому, что и Вышгород, и Бровары будут сидеть неделю без света — так же, как это было в Чернигове, когда наносились целенаправленные удары по конкретным подстанциям, чтобы целые районы города и области погружались в темноту. Аналогичная ситуация была и в Шостке Сумской области, которая две недели находилась без света, без воды и без отопления — фактически без всего. Люди были вынуждены готовить еду на улице.

Вполне вероятно, что тот же Вышгород может остаться без света на неделю в случае целенаправленных ударов по инфраструктуре, которая обеспечивает электроснабжение конкретно Броваров или Вышгорода.

Блэкаут, Свет, Шахед
Жители Вышгорода могут остаться на неделю без света в случае новых обстрелов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для Киева такая ситуация реальна на данный момент?

С Киевом все значительно сложнее. Полностью "погасить" столицу гораздо труднее, хотя отдельные районы действительно могут выпадать. Речь может идти о локальных отключениях или так называемых местных блэкаутах — в отдельных частях города.

Но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам — подстанциям или узлам распределения. Киев все-таки столица, и энергетики будут прилагать максимум усилий, чтобы удерживать систему. Хотя практика показывает, что и здесь возможны серьезные проблемы. В октябре уже была ситуация, когда часть левого берега осталась без воды и электроэнергии. При наличии цели и желания подобное могут повторить, особенно на левом берегу.

В то же время это, скорее всего, не будет отключение на пять дней подряд. Могут быть выбивания отдельных районов с последующим переподключением по другим линиям. На стопроцентное и длительное отключение всего Киева, как в случае с Вышгородом, я бы все же не рассчитывал.

А что касается других регионов? Появляется информация, что в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Запорожской, которые постоянно находятся под обстрелами, перебои происходят довольно часто. В Днепропетровской области тоже — в том же Кривом Роге уже неделю нет воды…

В Херсонской области ситуация крайне тяжелая: там был повторный удар по Херсонской ТЭЦ, все очень сложно. В Николаеве ситуация чуть лучше, но там до сих пор не подключены временные мобильные котельные.

Одесса — отдельная история. Город серьезно "кошмарили": три дня Одесса сидела без света и без тепла и фактически висит на одной линии. Ситуация там очень сложная. Полтавская область — на самом деле одна из самых проблемных по отключениям. И это при том, что она не прифронтовая. Причина — дефицит: большое потребление, поврежденная генерация и сложность передачи электроэнергии в регион. Поэтому в Полтавской области тяжелые графики, иногда даже хуже, чем в Сумской. Там проблема не столько в обстрелах, сколько в том, что просто нечем и неоткуда подать электроэнергию.

При этом мы говорим об областях в целом. Если есть цель "выбить" конкретные регионы, наносятся целенаправленные удары по подстанциям. Так было, например, когда одновременно выпали Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая область — там полтора суток без света. Россия прекрасно знает территориально, где расположены наши подстанции и в каком состоянии находится энергосистема. При желании они могут выбить и Закарпатскую, и Черновицкую области — как это уже делали в 2023 году.

То есть РФ может создать блекаут на несколько дней?

Если говорить честно, масштабный блекаут в 2022 году, в ноябре, был связан не только с российскими обстрелами, но и с ошибками предыдущего руководства "Укрэнерго". Были допущены просчеты в планировании, выполнении приказов, в целом система не была подготовлена. Это и привело к коллапсу.

Смогут ли россияне сейчас одновременно "погасить" всю Украину? Я думаю, что нет. Во-первых, у нас в разы увеличилось количество ПВО. Во-вторых, мы получили огромный опыт по стабилизации системы. Полностью обесточить страну сейчас значительно сложнее. При этом они "откусывают" регионы, загоняя их во тьму.

Тогда с какой целью они наносят удары частями, а не сразу по всей системе?

Их задача — разбалансировать энергосистему, сделать ее децентрализованной и неуправляемой. Через это идет давление на население: на людей, на панику, на социальную устойчивость. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины.

Если подобные обстрелы будут продолжаться, а впереди еще фактически два месяца зимы: может ли ситуация к весне стабилизироваться?

Да. Реалистично — ближе к марту. Примерно после 10 марта, когда увеличится солнечная генерация и заработают солнечные электростанции, ситуация может заметно улучшиться. К этому времени уже возможен выход из режима графиков отключений.

К слову, Минэнерго заявило, что при идеальных условиях и без обстрелов нужно около двух месяцев, чтобы избавиться от графиков. Как вы оцениваете такие расчеты?

Эти два месяца — это как раз март. Это тот срок, который они называют как ориентир запуска солнечных электростанций. Здесь речь не столько об отключениях или полном восстановлении инфраструктуры. Задача в другом — чтобы начала работать солнечная генерация и сократился дефицит электроэнергии. Понятно, что это сценарий без обстрелов. Речь идет не о восстановлении системы за два месяца, а именно о том, что к этому времени заработают солнечные электростанции. Минэнерго в этом случае нужна "картинка", а реальность такова: за два месяца они могут не успеть все восстановить. Зато солнечная генерация к этому времени действительно начнет работать.

Но ведь остается вопрос передачи электроэнергии?

Конечно. И здесь мы возвращаемся к опыту 2023 года, когда россияне били по подстанциям, летом у нас было много солнца и атомной генерации, но при этом в пиковые часы мы все равно сидели без света из-за поврежденных сетей. Такая ситуация возможна и сейчас. Любой сценарий, который уже происходил в Украине ранее, может повториться.

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:01Синоптик
Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

12:00Интервью
Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известно

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известно

11:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Последние новости

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огороде

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

12:00

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

Реклама
11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчасФото

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

Реклама
09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

06:51

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:10

Итог переговоров Зеленского и Трампамнение

06:00

"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

05:50

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

04:40

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

04:00

Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

02:45

Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

Реклама
02:11

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

01:58

Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

01:30

"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

00:10

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

29 декабря, понедельник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять