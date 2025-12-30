Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

Продолжительность отключений в Киеве и области будет зависеть от погоды — это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки, считает эксперт.

Киеву придется жить с жесткими графиками весь январь - Попенко / Коллаж Главред

После недавних российских обстрелов объектов энергетики пригород Киева и левый берег столицы вот уже несколько дней не удается вернуть к графикам отключений электроэнергии. При этом Россия уже, вероятно, готовит новый удар, который может усилить проблему.

В интервью Главреду председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, когда Киев сможет вернуться к минимальным графикам отключения, почему Киев и область рискуют остаться без воды и тепла в случае повторных обстрелов, способна ли РФ создать блэкаут одновременно на всей территории Украины и когда Украина сможет отказаться от графиков.

Вышгород уже три дня без света и тепла. В Броварском районе ситуация тоже очень сложная. Как бы вы в целом оценили текущую ситуацию после обстрелов?

Нужно понимать, что Новый год и Киев, и Киевская область встретят с отключениями света. Какими именно они будут — зависит от новых факторов. Мы должны учитывать прогноз погоды: на Новый год в Киеве и области ожидается до -12 градусов. А это значит, что и нагрузка, и отключения будут еще большими.

Понятно, что часть проблем будут пытаться компенсировать за счет ремонтов и работ на подстанциях, и где-то это может дать эффект. Но однозначно мы будем с отключениями и на Новый год.

Что в этой ситуации будет с отоплением и водой — это уже вопрос к местным органам власти. Потому что, честно говоря, я не понимаю, как на четвертый год войны у нас на канализационно-насосных станциях и котельных до сих пор нет резервных источников питания. Я этого не понимаю и понимать не хочу. Все оправдания про обстрелы неубедительны – мы прекрасно понимаем, кто бьет. Но почему местная власть ничего не сделала, чтобы обеспечить резервное питание, при их многомиллиардных бюджетах? Почему не закупили газопоршневые установки и генераторы? Я считаю, это абсолютный провал подготовки власти — то, что нужно было сделать еще в 2022 году.

И вопросы здесь должны задавать не только жители, но и правоохранительные органы. Потому что срыв отопительного сезона — это уголовное дело, четко регламентированное законом. Об этом должны были думать даже во время войны. Ведь это не настолько большие деньги, которые будут влиять на бюджет.

Это касается и Киева. В прошлом году Кличко вместе с заместителями пообещал, что до конца этого года установят семь больших газопоршневых установок — резервных источников питания для крупнейших котельныхна случай обстрелов. Но, как сообщил глава Оболонской РДА Кирилл Фесик, их не успели подключить, и до Нового года, судя по всему, тоже не успеют. А так как идет отопительный сезон, отключать котельные никто не будет — значит, подключение откладывается на неопределенный срок.

Подобная ситуация и с водоснабжением. Только после очередного обстрела в октябре, когда пострадало "Киевтеплоэнерго", Киевский городской совет принял решение закупить генераторы для канализационных насосных станций. Почему это не было сделано в 2022, 2023 или 2024 годах — для меня большая загадка.

К сожалению, мы и дальше будем оставаться без воды, без тепла, без света. Для понимания: в прошлом году в Киеве было около 80 коммунальных аварий за отопительный сезон — и это без обстрелов. В этом году я не считал, но ситуация, судя по всему, не лучше. Поэтому все будет зависеть от того, насколько качественно подготовились коммунальные службы в каждом конкретном городе и районе.

В Киеве правый берег подключили быстрее, а на левом несколько раз пытались возобновить подачу электроэнергии — и безуспешно, продолжают действовать экстренные отключения. О чем это, на ваш взгляд, свидетельствует, кроме очевидной неподготовленности властей?Чего ждать жителям дальше?

Энергетики обещают подключить Киев до Нового года — по крайней мере, уйти от аварийных графиков и перейти на плановые отключения. Но как долго это продлится? Лично я не ожидаю ничего позитивного. Думаю, даже без новых обстрелов такая ситуация продлится минимум 3-4 недели. То есть весь январь мы будем жить по графикам отключений с учетом низких температур. У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область — дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения по региону.

Поэтому я считаю, что как минимум еще месяц Киев и область будут с серьезными проблемами по электроэнергии. Продолжительность отключений будет зависеть от погоды — это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки.

Мониторинговые каналы уже сообщают о возможных новых обстрелах в период с 30 декабря по 1 января. Если это произойдет, насколько может ухудшиться ситуация?

Повторные удары могут привести к тому, что Киев будет без света до 18 часов в сутки — особенно левый берег, где ситуация уже сейчас значительно хуже. И самое опасное — это не только электричество. Когда без отопления останутся четыре тысячи многоквартирных домов при температуре -12 — это уже совсем другая история. Мы приспосабливаемся к отключениям электроэнергии, но совсем другое дело, когда город остается без воды и тепла.

С другой стороны, обстрелы могут привести к долгосрочным отключениям. 16-18 часов без света – это объективная реальность для Киева и региона. Поэтому для таких районов, как Вышгородский и Броварской, которые и так сейчас проблемные, повторные обстрелы ситуацию не улучшат — она станет только хуже.

Нардеп Сергей Нагорняк заявлял, что Вышгород еще неделю может оставаться без света и отопления. Насколько такая ситуация возможна?

Это абсолютно реально. Повторные обстрелы могут привести к тому, что и Вышгород, и Бровары будут сидеть неделю без света — так же, как это было в Чернигове, когда наносились целенаправленные удары по конкретным подстанциям, чтобы целые районы города и области погружались в темноту. Аналогичная ситуация была и в Шостке Сумской области, которая две недели находилась без света, без воды и без отопления — фактически без всего. Люди были вынуждены готовить еду на улице.

Вполне вероятно, что тот же Вышгород может остаться без света на неделю в случае целенаправленных ударов по инфраструктуре, которая обеспечивает электроснабжение конкретно Броваров или Вышгорода.

Жители Вышгорода могут остаться на неделю без света в случае новых обстрелов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для Киева такая ситуация реальна на данный момент?

С Киевом все значительно сложнее. Полностью "погасить" столицу гораздо труднее, хотя отдельные районы действительно могут выпадать. Речь может идти о локальных отключениях или так называемых местных блэкаутах — в отдельных частях города.

Но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам — подстанциям или узлам распределения. Киев все-таки столица, и энергетики будут прилагать максимум усилий, чтобы удерживать систему. Хотя практика показывает, что и здесь возможны серьезные проблемы. В октябре уже была ситуация, когда часть левого берега осталась без воды и электроэнергии. При наличии цели и желания подобное могут повторить, особенно на левом берегу.

В то же время это, скорее всего, не будет отключение на пять дней подряд. Могут быть выбивания отдельных районов с последующим переподключением по другим линиям. На стопроцентное и длительное отключение всего Киева, как в случае с Вышгородом, я бы все же не рассчитывал.

А что касается других регионов? Появляется информация, что в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Запорожской, которые постоянно находятся под обстрелами, перебои происходят довольно часто. В Днепропетровской области тоже — в том же Кривом Роге уже неделю нет воды…

В Херсонской области ситуация крайне тяжелая: там был повторный удар по Херсонской ТЭЦ, все очень сложно. В Николаеве ситуация чуть лучше, но там до сих пор не подключены временные мобильные котельные.

Одесса — отдельная история. Город серьезно "кошмарили": три дня Одесса сидела без света и без тепла и фактически висит на одной линии. Ситуация там очень сложная. Полтавская область — на самом деле одна из самых проблемных по отключениям. И это при том, что она не прифронтовая. Причина — дефицит: большое потребление, поврежденная генерация и сложность передачи электроэнергии в регион. Поэтому в Полтавской области тяжелые графики, иногда даже хуже, чем в Сумской. Там проблема не столько в обстрелах, сколько в том, что просто нечем и неоткуда подать электроэнергию.

При этом мы говорим об областях в целом. Если есть цель "выбить" конкретные регионы, наносятся целенаправленные удары по подстанциям. Так было, например, когда одновременно выпали Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая область — там полтора суток без света. Россия прекрасно знает территориально, где расположены наши подстанции и в каком состоянии находится энергосистема. При желании они могут выбить и Закарпатскую, и Черновицкую области — как это уже делали в 2023 году.

То есть РФ может создать блекаут на несколько дней?

Если говорить честно, масштабный блекаут в 2022 году, в ноябре, был связан не только с российскими обстрелами, но и с ошибками предыдущего руководства "Укрэнерго". Были допущены просчеты в планировании, выполнении приказов, в целом система не была подготовлена. Это и привело к коллапсу.

Смогут ли россияне сейчас одновременно "погасить" всю Украину? Я думаю, что нет. Во-первых, у нас в разы увеличилось количество ПВО. Во-вторых, мы получили огромный опыт по стабилизации системы. Полностью обесточить страну сейчас значительно сложнее. При этом они "откусывают" регионы, загоняя их во тьму.

Тогда с какой целью они наносят удары частями, а не сразу по всей системе?

Их задача — разбалансировать энергосистему, сделать ее децентрализованной и неуправляемой. Через это идет давление на население: на людей, на панику, на социальную устойчивость. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины.

Если подобные обстрелы будут продолжаться, а впереди еще фактически два месяца зимы: может ли ситуация к весне стабилизироваться?

Да. Реалистично — ближе к марту. Примерно после 10 марта, когда увеличится солнечная генерация и заработают солнечные электростанции, ситуация может заметно улучшиться. К этому времени уже возможен выход из режима графиков отключений.

К слову, Минэнерго заявило, что при идеальных условиях и без обстрелов нужно около двух месяцев, чтобы избавиться от графиков. Как вы оцениваете такие расчеты?

Эти два месяца — это как раз март. Это тот срок, который они называют как ориентир запуска солнечных электростанций. Здесь речь не столько об отключениях или полном восстановлении инфраструктуры. Задача в другом — чтобы начала работать солнечная генерация и сократился дефицит электроэнергии. Понятно, что это сценарий без обстрелов. Речь идет не о восстановлении системы за два месяца, а именно о том, что к этому времени заработают солнечные электростанции. Минэнерго в этом случае нужна "картинка", а реальность такова: за два месяца они могут не успеть все восстановить. Зато солнечная генерация к этому времени действительно начнет работать.

Но ведь остается вопрос передачи электроэнергии?

Конечно. И здесь мы возвращаемся к опыту 2023 года, когда россияне били по подстанциям, летом у нас было много солнца и атомной генерации, но при этом в пиковые часы мы все равно сидели без света из-за поврежденных сетей. Такая ситуация возможна и сейчас. Любой сценарий, который уже происходил в Украине ранее, может повториться.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

