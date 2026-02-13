Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Руслана Заклинская
13 февраля 2026, 16:50
130
Рабочая неделя для гривни начнется с ослабления.
Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля
Курс валют в Украине на 16 февраля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 16 февраля
  • На сколько подорожал евро в начале недели
  • Сколько будет стоить злотый 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, гривня несколько ослабла по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно подорожали доллар США, евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара США вырос до 43,10 грн/долл. по сравнению с пятницей, 13 февраля (42,99 грн/долл.). Американская валюта подорожала на 11 копеек.

видео дня

Евро также подорожал. НБУ установил курс на уровне 51,13 грн/евро против 51,03 грн/евро. Европейская валюта подскочила на 10 копеек.

На межбанковском рынке котировки гривни к доллару по состоянию на 13 февраля установились на уровне 43,08/43,11 грн/долл., а к евро – 51,16/51,18 грн/евро.

Курс злотого на 16 февраля

Польский злотый подорожал до 12,13 грн/злотый по сравнению с 12,11 грн в пятницу. Таким образом, гривня ослабла на 2 копейки.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Прогноз курса доллара в Украине - чего ожидать в ближайшее время

Доллар на мировых рынках снижает давление на гривню, что уже отражается на внутреннем валютном рынке. Это означает, что в ближайшее время гривня может немного укрепиться или оставаться в пределах стабильного курсового коридора, отметила член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, на это влияют достаточные валютные резервы Украины и ослабление доллара на глобальном уровне. Если не произойдет серьезных потрясений, в частности проблем с энергоснабжением, гривня будет оставаться стабильной или постепенно укрепляться.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на пятницу, 13 февраля, гривня несколько укрепилась по отношению к основным валютам. Доллар подешевел до 42,99 грн, евро - до 51,03 грн, а польский злотый - до 12,11 грн.

Также эксперт Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины стабилизируется благодаря активности аграрного сектора и снижению спроса импортеров. С 9 по 15 февраля на курс будет влиять бюджетный фактор. Ожидается, что доллар на межбанке будет колебаться в пределах 42,75-43,5 грн/долл., а евро - 50-52 грн/евро.

Лесовой добавил, что до 22 февраля резких колебаний курса доллара не ожидается, а технические колебания свыше 43 грн не влияют на настроения рынка.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны обмен валют курс доллара Национальный банк курс евро новости Украины курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:17Украина
Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50Экономика
Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

Реклама
16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

Реклама
14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Реклама
11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять