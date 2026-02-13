Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 16 февраля
- На сколько подорожал евро в начале недели
- Сколько будет стоить злотый 16 февраля
В понедельник, 16 февраля, гривня несколько ослабла по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно подорожали доллар США, евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара США вырос до 43,10 грн/долл. по сравнению с пятницей, 13 февраля (42,99 грн/долл.). Американская валюта подорожала на 11 копеек.
Евро также подорожал. НБУ установил курс на уровне 51,13 грн/евро против 51,03 грн/евро. Европейская валюта подскочила на 10 копеек.
На межбанковском рынке котировки гривни к доллару по состоянию на 13 февраля установились на уровне 43,08/43,11 грн/долл., а к евро – 51,16/51,18 грн/евро.
Курс злотого на 16 февраля
Польский злотый подорожал до 12,13 грн/злотый по сравнению с 12,11 грн в пятницу. Таким образом, гривня ослабла на 2 копейки.
Прогноз курса доллара в Украине - чего ожидать в ближайшее время
Доллар на мировых рынках снижает давление на гривню, что уже отражается на внутреннем валютном рынке. Это означает, что в ближайшее время гривня может немного укрепиться или оставаться в пределах стабильного курсового коридора, отметила член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
По ее словам, на это влияют достаточные валютные резервы Украины и ослабление доллара на глобальном уровне. Если не произойдет серьезных потрясений, в частности проблем с энергоснабжением, гривня будет оставаться стабильной или постепенно укрепляться.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, на пятницу, 13 февраля, гривня несколько укрепилась по отношению к основным валютам. Доллар подешевел до 42,99 грн, евро - до 51,03 грн, а польский злотый - до 12,11 грн.
Также эксперт Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины стабилизируется благодаря активности аграрного сектора и снижению спроса импортеров. С 9 по 15 февраля на курс будет влиять бюджетный фактор. Ожидается, что доллар на межбанке будет колебаться в пределах 42,75-43,5 грн/долл., а евро - 50-52 грн/евро.
Лесовой добавил, что до 22 февраля резких колебаний курса доллара не ожидается, а технические колебания свыше 43 грн не влияют на настроения рынка.
Читайте также:
- Евро бьет рекорд, а доллар слабеет: НБУ обновил курс валют на 11 февраля
- Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно
- Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред