Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

Российский актер Федор Добронравов, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, а также долгое время болел, сделал редкий выход в свет.
Как пишут российские пропагандисты, Добронравов, который прославился благодаря роли Ивана Бутько в украинском сериале "Сваты", появился на премьере фильма "Красавица". Пожилой артист пришел поддержать своих сыновей Виктора и Ивана, которые снялись в "Красавице".
Правда, общаться актер не захотел и спешно убежал от журналистов.
Отметим, ранее Добронравов вместе со своим сыном и внучкой появился на съемках очередной посредственной российской комедии, о путешествии девочки по террористической России.
Добронравов о войне в Украине
Еще во время аннексии Крыма Россией Добронравов дал интервью, в котором заявил, что Крым принадлежит России. Он добавил, что поддерживает свою страну, но творческие люди должны быть вне политики. Добронравов назвал тогда аннексию Крыма "исторически справедливым и исправлением ошибки Хрущева ".
Сериал "Сваты" - о чем он
Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром".
Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.
