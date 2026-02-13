Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

Федор Добронравов сильно сдал и совершенно не хочет общаться с журналистами.

https://glavred.info/starnews/sedoy-ded-zvezda-svatov-poyavilsya-na-publike-no-sbezhal-ot-razgovorov-10740446.html Ссылка скопирована

Путинист Добронравов стал стариком / / Коллаж Главред, Фото tvmag.ru

Кратко:

Как сейчас выглядит Иван Бутько

Что он сделал на премьере

Российский актер Федор Добронравов, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, а также долгое время болел, сделал редкий выход в свет.

Как пишут российские пропагандисты, Добронравов, который прославился благодаря роли Ивана Бутько в украинском сериале "Сваты", появился на премьере фильма "Красавица". Пожилой артист пришел поддержать своих сыновей Виктора и Ивана, которые снялись в "Красавице".

видео дня

Правда, общаться актер не захотел и спешно убежал от журналистов.

Добронравов вышел в свет / Фото КП

Отметим, ранее Добронравов вместе со своим сыном и внучкой появился на съемках очередной посредственной российской комедии, о путешествии девочки по террористической России.

Федор Добронравов сильно сдал/ скриншот

Добронравов о войне в Украине

Еще во время аннексии Крыма Россией Добронравов дал интервью, в котором заявил, что Крым принадлежит России. Он добавил, что поддерживает свою страну, но творческие люди должны быть вне политики. Добронравов назвал тогда аннексию Крыма "исторически справедливым и исправлением ошибки Хрущева ".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз, спровоцировала слухи о помолвке после того, как ее заметили на прогулке с A$AP Rocky, причем на безымянном пальце у нее было кольцо.

Ранее также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является разжигателем войны и ненависти по отношению к Украине, появилась на публичном мероприятии без парика, где сверкала своей лысой головой.

Вас также может заинтересовать:

Сериал "Сваты" - о чем он Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром". Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред