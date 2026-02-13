Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

Украинцев ждет теплый уикенд перед похолоданием.

На выходных в Украине ожидаются погодные качели / Фото: УНИАН

Какой будет погода 14 и 15 февраля

Чего ждать от погоды в Киеве

Когда в Украину вернутся морозы

На выходных 14-15 февраля погоду в Украине будут формировать циклоны. Детали раскрыла синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, в субботу, 14 февраля, над территорией страны будет формироваться циклон с центром в районе Днепропетровской области. Именно он принесёт дожди в восточные, южные и местами центральные регионы. Небольшие осадки ожидаются также на западе Украины. На севере будет облачно, сыро, возможны туманы.

Температура воздуха существенно не изменится: сохранится оттепель с небольшими "плюсами", а на юге столбики термометров поднимутся до +5…+10 градусов.

Синоптик предупреждает, что потепление будет сопровождаться таянием снега и льда, падением сосулек и сходом снежных масс с крыш. В горных районах возрастает опасность лавин.

В Киеве 14 февраля ожидается тёплая погода — днём потеплеет до +3 градусов.

Погода в Украине 14 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 февраля

В воскресенье погодная ситуация изменится. К Украине приблизится новый активный циклон.

Прогнозируются мокрый снег, налипание снега, местами сильные осадки, порывистый ветер до штормовых значений, метели. В южных и восточных областях возможны сильные дожди.

Погода в Украине 15 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Когда придет новое похолодание

После смещения циклона на северо-восток 16–17 февраля в Украину придёт похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, однако не экстремальным.

"Похолодание будет ощутимым, но не прошлых масштабов, умереннее", - отметила Диденко.

Метеоролог также призвала ориентироваться на официальные прогнозы и не доверять непроверенной информации из различных приложений.

Погода в Украине 16 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине 17 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - прогнозы по регионам

Как писал Главред, погода в Полтаве и области 13 февраля будет облачной с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

13 февраля Житомирская область окажется в зоне повышенной метеоопасности из-за густого тумана и гололеда.

14 и 15 февраля Днепр окажется под влиянием влажного воздуха и плотной облачности. Погода будет холодной, с мокрыми осадками и переменной атмосферой.

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

