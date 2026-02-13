Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

Вы узнаете:
На выходных 14-15 февраля погоду в Украине будут формировать циклоны. Детали раскрыла синоптик Наталья Диденко.
По её прогнозу, в субботу, 14 февраля, над территорией страны будет формироваться циклон с центром в районе Днепропетровской области. Именно он принесёт дожди в восточные, южные и местами центральные регионы. Небольшие осадки ожидаются также на западе Украины. На севере будет облачно, сыро, возможны туманы.
Температура воздуха существенно не изменится: сохранится оттепель с небольшими "плюсами", а на юге столбики термометров поднимутся до +5…+10 градусов.
Синоптик предупреждает, что потепление будет сопровождаться таянием снега и льда, падением сосулек и сходом снежных масс с крыш. В горных районах возрастает опасность лавин.
В Киеве 14 февраля ожидается тёплая погода — днём потеплеет до +3 градусов.
Погода в Украине 15 февраля
В воскресенье погодная ситуация изменится. К Украине приблизится новый активный циклон.
Прогнозируются мокрый снег, налипание снега, местами сильные осадки, порывистый ветер до штормовых значений, метели. В южных и восточных областях возможны сильные дожди.
Когда придет новое похолодание
После смещения циклона на северо-восток 16–17 февраля в Украину придёт похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, однако не экстремальным.
"Похолодание будет ощутимым, но не прошлых масштабов, умереннее", - отметила Диденко.
Метеоролог также призвала ориентироваться на официальные прогнозы и не доверять непроверенной информации из различных приложений.
Погода в Украине - прогнозы по регионам
Как писал Главред, погода в Полтаве и области 13 февраля будет облачной с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
13 февраля Житомирская область окажется в зоне повышенной метеоопасности из-за густого тумана и гололеда.
14 и 15 февраля Днепр окажется под влиянием влажного воздуха и плотной облачности. Погода будет холодной, с мокрыми осадками и переменной атмосферой.
Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
