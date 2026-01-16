В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

Периоды весенней оттепели будут чередоваться с ночными заморозками.

Потепление в феврале будет резким и коротким / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие дни будут самыми холодными в феврале

Когда в Одессу придет потепление

Погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Начало месяца в Одессе пройдет под влиянием умеренных воздушных масс. 1 и 2 числа температура воздуха поднимется до +5…+7 °C днем и +1…+2 °C ночью. Однако уже с 4 февраля в город придут осадки в виде дождя, передает vikna.tv.

7 февраля возможен мокрый снег с дождем, а температура воздуха снизится до +2 °C.

Завершится первая декада месяца постепенным похолоданием — 10 февраля столбики термометров покажут минимальные +1 °C днем и до -2 °C ночью.

Во второй декаде месяца с 11 по 20 число синоптик прогнозируют весеннюю оттепель. Потепление будет резким и коротким.

С 11 по 14 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+13 °C, а небо будет облачным с прояснениями.

Однако с 15 февраля пройдут дожди, после которых наступит очередная волна похолодания. 17 и 18 февраля станут самыми холодными днями этого периода — днем столбики термометров покажут всего +1 °C. Ближе к 20 числу температура начнет медленно расти, стабилизировавшись на отметке +4 °C.

В конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред со ссылкой на Укргидрометцентр, в пятницу, 16 января, в Одессе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха опустится до -10°…-12°C. Ветер северный, 3-8 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -7°…-5°C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы. Январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.

Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

