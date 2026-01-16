Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

Анна Ярославская
16 января 2026, 04:14
30
Периоды весенней оттепели будут чередоваться с ночными заморозками.
Одесса, море, погода
Потепление в феврале будет резким и коротким / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие дни будут самыми холодными в феврале
  • Когда в Одессу придет потепление

Погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Начало месяца в Одессе пройдет под влиянием умеренных воздушных масс. 1 и 2 числа температура воздуха поднимется до +5…+7 °C днем и +1…+2 °C ночью. Однако уже с 4 февраля в город придут осадки в виде дождя, передает vikna.tv.

видео дня

7 февраля возможен мокрый снег с дождем, а температура воздуха снизится до +2 °C.

Завершится первая декада месяца постепенным похолоданием — 10 февраля столбики термометров покажут минимальные +1 °C днем и до -2 °C ночью.

Во второй декаде месяца с 11 по 20 число синоптик прогнозируют весеннюю оттепель. Потепление будет резким и коротким.

С 11 по 14 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+13 °C, а небо будет облачным с прояснениями.

Однако с 15 февраля пройдут дожди, после которых наступит очередная волна похолодания. 17 и 18 февраля станут самыми холодными днями этого периода — днем столбики термометров покажут всего +1 °C. Ближе к 20 числу температура начнет медленно расти, стабилизировавшись на отметке +4 °C.

В конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред со ссылкой на Укргидрометцентр, в пятницу, 16 января, в Одессе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха опустится до -10°…-12°C. Ветер северный, 3-8 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -7°…-5°C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы. Январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.

Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:43Война
Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

00:15Политика
Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Последние новости

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

04:45

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

04:14

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаУвольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года
03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

Реклама
01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

22:56

Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Реклама
21:59

"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

21:58

Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

21:48

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:40

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:21

Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

20:55

Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

20:39

Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответВидео

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:34

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

19:06

Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

18:59

Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

18:53

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столицеВидео

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

18:11

Зима не сдается: что готовит погода для Днепра в эти выходные

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

Реклама
17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

16:38

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить КремльВидео

16:33

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

16:30

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж новости компании

16:28

В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять