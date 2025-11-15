Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

Народное поверье гласит: семена хурмы способны предсказывать погоду. Все, что нужно сделать, это найти хурму, выращенную в вашем регионе.
Как пишет Аlmanac, выбирать хурму, выращенную в вашем регионе, нужно по той причине, что она отражает местные условия.
Далее необходимо подождать, прежде чем срывать или разрезать плод, пока он не станет немного мягким.
Откройте плод и вырежьте косточку хурмы и посмотрите на форму ядра внутри.
Если зерно имеет форму ложки, будьте готовы к обильным снегопадам, которые нужно будет разгребать лопатой.
Если зерно имеет форму вилки, рассчитывайте на мягкую зиму с легким, рыхлым снегом.
Если зерно имеет форму ножа - ждите холодных ветров, которые будут "резать", как лезвие.
Предсказание погоды с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму. Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.
Вам также может быть интересно:
- Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода
- Весной зацветут ковром: садовод рассказала, когда сеять цветы под зиму
- Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ
О ресурсе: The Old Farmer's Almanac
The Old Farmer's Almanac является самым старым периодическим изданием в Северной Америке - публикуется с 1792 года. Первый номер журнала датирован 1793 годом.
Издание было основано Робертом Б. Томасом (Robert B. Thomas). Штаб-квартира расположена в Дублине (штат Нью-Гэмпшир, США).
Тематика издания включает долгосрочные прогнозы погоды, календарь лунных фаз и затмений, советы по садоводству, сельскому хозяйству и домашнему хозяйству, а также материалы о кухне, астрономии, народных поверьях и бытовых лайфхаках.
В интернете доступен сайт almanac.com, он ведётся как цифровое продолжение издания с дополнительными материалами и инструментами.
В сентябре 2025 года издание Almanac опубликовало заявление: "Мы гарантируем, что наши материалы написаны людьми, а не ИИ" (Artificial Intelligence Statement).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред