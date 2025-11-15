Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

Анна Ярославская
15 ноября 2025, 05:18
39
Будет ли зима снежной, суровой или мягкой? Косточка хурмы расскажет, какая погода нас ждет.
Хурма
По косточке хурме можно предсказать погоду / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Народное поверье гласит: семена хурмы способны предсказывать погоду. Все, что нужно сделать, это найти хурму, выращенную в вашем регионе.

Как пишет Аlmanac, выбирать хурму, выращенную в вашем регионе, нужно по той причине, что она отражает местные условия.

Далее необходимо подождать, прежде чем срывать или разрезать плод, пока он не станет немного мягким.

видео дня

Откройте плод и вырежьте косточку хурмы и посмотрите на форму ядра внутри.

Косточка хурмы расскажет, какой будет зима
Косточка хурмы расскажет, какой будет зима / facebook.com/bekagarris

Если зерно имеет форму ложки, будьте готовы к обильным снегопадам, которые нужно будет разгребать лопатой.

Если зерно имеет форму вилки, рассчитывайте на мягкую зиму с легким, рыхлым снегом.

Если зерно имеет форму ножа - ждите холодных ветров, которые будут "резать", как лезвие.

Зерна хурмы
Зерна хурмы / Фото: almanac.com
Зернышко в форме ложки предвещает снежную зиму
Зернышко в форме ложки предвещает снежную зиму / almanac.com

Предсказание погоды с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму. Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: The Old Farmer's Almanac

The Old Farmer's Almanac является самым старым периодическим изданием в Северной Америке - публикуется с 1792 года. Первый номер журнала датирован 1793 годом.

Издание было основано Робертом Б. Томасом (Robert B. Thomas). Штаб-квартира расположена в Дублине (штат Нью-Гэмпшир, США).

Тематика издания включает долгосрочные прогнозы погоды, календарь лунных фаз и затмений, советы по садоводству, сельскому хозяйству и домашнему хозяйству, а также материалы о кухне, астрономии, народных поверьях и бытовых лайфхаках.

В интернете доступен сайт almanac.com, он ведётся как цифровое продолжение издания с дополнительными материалами и инструментами.

В сентябре 2025 года издание Almanac опубликовало заявление: "Мы гарантируем, что наши материалы написаны людьми, а не ИИ" (Artificial Intelligence Statement).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды хурма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в Рязани

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в Рязани

07:52Мир
Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:44Война
Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

Последние новости

07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в Рязани

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

Реклама
01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

Реклама
21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

Реклама
18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

17:43

Стены обрушились прямо на кровать: люди чудом выжили во время атаки на КиевФотоВидео

17:38

Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

17:37

Мощный удар ракет и дронов ВСУ: в РФ взорван порт, НПЗ и установка ЗРК С-400

17:36

Доллар внезапно полетел вниз, евро безумно подскочило: курс валют на 17 ноября

17:29

Какая ваша скрытая духовная суперсила: о всем расскажет дата рождения

17:25

У трех знаков зодиака скоро начнется "белая полоса": проблемы позади

17:10

Базовый гардероб на зиму 2026: 5 вещей создадут стильный и теплый образВидео

17:04

Юрия Дудя приговорили к тюремному сроку

16:50

Главный продукт украинцев подорожает до конца года: цены установят новый рекорд

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять