Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

Будет ли зима снежной, суровой или мягкой? Косточка хурмы расскажет, какая погода нас ждет.

По косточке хурме можно предсказать погоду / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Народное поверье гласит: семена хурмы способны предсказывать погоду. Все, что нужно сделать, это найти хурму, выращенную в вашем регионе.

Как пишет Аlmanac, выбирать хурму, выращенную в вашем регионе, нужно по той причине, что она отражает местные условия.

Далее необходимо подождать, прежде чем срывать или разрезать плод, пока он не станет немного мягким.

Откройте плод и вырежьте косточку хурмы и посмотрите на форму ядра внутри.

Косточка хурмы расскажет, какой будет зима / facebook.com/bekagarris

Если зерно имеет форму ложки, будьте готовы к обильным снегопадам, которые нужно будет разгребать лопатой.

Если зерно имеет форму вилки, рассчитывайте на мягкую зиму с легким, рыхлым снегом.

Если зерно имеет форму ножа - ждите холодных ветров, которые будут "резать", как лезвие.

Зерна хурмы / Фото: almanac.com

Зернышко в форме ложки предвещает снежную зиму / almanac.com

Предсказание погоды с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму. Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

О ресурсе: The Old Farmer's Almanac The Old Farmer's Almanac является самым старым периодическим изданием в Северной Америке - публикуется с 1792 года. Первый номер журнала датирован 1793 годом. Издание было основано Робертом Б. Томасом (Robert B. Thomas). Штаб-квартира расположена в Дублине (штат Нью-Гэмпшир, США). Тематика издания включает долгосрочные прогнозы погоды, календарь лунных фаз и затмений, советы по садоводству, сельскому хозяйству и домашнему хозяйству, а также материалы о кухне, астрономии, народных поверьях и бытовых лайфхаках. В интернете доступен сайт almanac.com, он ведётся как цифровое продолжение издания с дополнительными материалами и инструментами. В сентябре 2025 года издание Almanac опубликовало заявление: "Мы гарантируем, что наши материалы написаны людьми, а не ИИ" (Artificial Intelligence Statement).

