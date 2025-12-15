Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

Минобороны РФ заявило о 130 якобы сбитых БПЛА над разными регионами страны.

В РФ прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Astra

Кратко:

В ряде регионов РФ прогремели взрывы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 15 сбитых дронах

В Белгороде атакована газотурбинная ТЭЦ "Луч"

В ночь на 15 ноября в РФ прогремели взрывы. В российском Минобороны отчитались о том, что якобы были сбиты 130 дронов.

В РФ закрывали аэропорты. В Белгороде повреждена ТЭЦ "Луч", а часть Ростовской области осталась без водоснабжения.

Атака на Москву

По данным российских пабликов, с вечера 14 декабря Москву атаковали дроны, прогремели взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.

Как пишет Telegram-канал Еxilenova+, о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил Собянин.

Взрывы раздавались в Истринском районе Москвы. Кроме этого, из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Впоследствии эти ограничения сняли.

Взрывы в Белгороде

Взрывы также прогремели в российском Белгороде. По данным российского Telegram-канала Astra, была атакована ТЭЦ "Луч".

"Серьезные повреждения инженерной инфраструктуры" подтвердил местный губернатор Гладков.

"Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление", — написал Гладков.

Белгородское издание "Пепел" опубликовало кадры атаки и ее последствий.

ГТ ТЭЦ "Луч" — газотурбинная теплоэлектроцентраль в городе Белгород, одна из основных энерго-и теплостанций города. Основным топливом является природный газ. Обеспечивает электричеством и теплом часть микрорайона "Харьковская гора" и другие районы Белгорода.

Атака на Ростовскую область

Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные возле частного дома.

"Хозяин машины, который самостоятельно начал тушить огонь, получил ожог руки", — написал Слюсарь.

Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции.

"Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА", — сообщил Слюсарь.

Что говорят в Минобороны РФ

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что за ночь над РФ были сбиты 130 украинских БПЛА: 38 БПЛА – над территорией Астраханской области, 25 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Калужской области, 6 БПЛА – над территорией Тульской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 3 БПЛА – над территорией Курской области, 3 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области, 1 БПЛА – над акваторией Каспийского моря.

Атаки на РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. Взрывы прогремели в Твере, Ярославле, Подмосковье и Краснодарском крае. В Ярославле целью атаки стал НПЗ. Минобороны РФ утверждает, что за ночь сбито 90 беспилотников.

В ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Россию. Взрывы прогремели в городе Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод. Также была атакован город Дорогобуж в Смоленской области РФ.

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.

