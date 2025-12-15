Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

Кратко:
- В ряде регионов РФ прогремели взрывы
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 15 сбитых дронах
- В Белгороде атакована газотурбинная ТЭЦ "Луч"
В ночь на 15 ноября в РФ прогремели взрывы. В российском Минобороны отчитались о том, что якобы были сбиты 130 дронов.
В РФ закрывали аэропорты. В Белгороде повреждена ТЭЦ "Луч", а часть Ростовской области осталась без водоснабжения.
Атака на Москву
По данным российских пабликов, с вечера 14 декабря Москву атаковали дроны, прогремели взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.
Как пишет Telegram-канал Еxilenova+, о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил Собянин.
Взрывы раздавались в Истринском районе Москвы. Кроме этого, из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Впоследствии эти ограничения сняли.
Смотрите видео - В Москве прогремели взрывы:
Взрывы в Белгороде
Взрывы также прогремели в российском Белгороде. По данным российского Telegram-канала Astra, была атакована ТЭЦ "Луч".
"Серьезные повреждения инженерной инфраструктуры" подтвердил местный губернатор Гладков.
"Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление", — написал Гладков.
Белгородское издание "Пепел" опубликовало кадры атаки и ее последствий.
ГТ ТЭЦ "Луч" — газотурбинная теплоэлектроцентраль в городе Белгород, одна из основных энерго-и теплостанций города. Основным топливом является природный газ. Обеспечивает электричеством и теплом часть микрорайона "Харьковская гора" и другие районы Белгорода.
Атака на Ростовскую область
Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные возле частного дома.
"Хозяин машины, который самостоятельно начал тушить огонь, получил ожог руки", — написал Слюсарь.
Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции.
"Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА", — сообщил Слюсарь.
Что говорят в Минобороны РФ
Тем временем в Минобороны РФ заявили, что за ночь над РФ были сбиты 130 украинских БПЛА: 38 БПЛА – над территорией Астраханской области, 25 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Калужской области, 6 БПЛА – над территорией Тульской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 3 БПЛА – над территорией Курской области, 3 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области, 1 БПЛА – над акваторией Каспийского моря.
Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы Ростовской области, сообщил губернатор регионы Юрий Слюсарь.
"В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные возле частного дома. Хозяин машины, который самостоятельно начал тушить огонь, получил ожог руки", — написал Слюсарь.
Атаки на РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. Взрывы прогремели в Твере, Ярославле, Подмосковье и Краснодарском крае. В Ярославле целью атаки стал НПЗ. Минобороны РФ утверждает, что за ночь сбито 90 беспилотников.
В ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Россию. Взрывы прогремели в городе Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод. Также была атакован город Дорогобуж в Смоленской области РФ.
В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.
Другие новости:
- Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"
- Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США
- "Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред