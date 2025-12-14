Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

Причиной похолодания станут антициклоны.

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода с 15 по 21 декабря

Где в Украине выпадет мокрый снег

В течение следующих дней Восточная Европа будет находиться под влиянием антициклонов. В частности, ожидаются осадки, незначительные колебания температуры воздуха и слабый ветер. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Он прогнозирует, что в начале новой недели в Украине ожидаются мокрый снег и дождь преимущественно на Левобережье. Также местами возможен туман и гололедица.

Погода в Украине 15 декабря

В ночь на понедельник, 15 декабря, в северных и южных областях прогнозируется снег и мокрый снег, на юге местами с дождем. В остальных регионах существенных осадков не предвидится. Днем в центральных, северных и восточных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. На отдельных участках дорог возможно гололедица.

Ночью столбики термометров будут показывать -3...+2 °С, днем 0...+6 °С; в северных и восточных регионах ночью -3...-8 °С, днем -4...+1 °С.

Прогноз погоды на 15 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, ночью в восточных, юго-восточных областях, а также в Днепропетровской области, Крыму и Приазовье пройдет снег и мокрый снег, на юге с дождем. Днем по всей Украине существенных осадков не предвидится. В западных регионах местами туман.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3...+2 °С, днем +1...+7 °С, в северо-восточной части -1...+4 °С.

Прогноз погоды на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 17 декабря

В среду, 17 декабря осадков не прогнозируется. Ночью и утром на Левобережье возможен туман.

Температура воздуха в ночное время ожидается -3...+2 °С, днем +1...+7 °С, на юге Одесской области разогреет до +9 °С.

Прогноз погоды на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 18 декабря

В четверг, 18 декабря, в Украине будет относительно тепло и сухо. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем +2...+7 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +9 °С.

Прогноз погоды на 18 декабря / фото: ventusky

Погода в Украине 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, под действием высокого атмосферного давления погода в Украине существенно не изменится. Прогнозируется аномально теплая и сухая погода по всем регионам.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

Прогноз погоды на 19 декабря / фото: ventusky

Погода в Украине 20 декабря

В субботу, 20 декабря, осадков не прогнозируется.

Ночью столбики термометров покажут -3...+2 °С, а днем 0...+5 °С, на Закарпатье до +7 °С.

Прогноз погоды на 20 декабря / фото: ventusky

Погода в Украине 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, по всей территории Украины осадков не прогнозируется, лишь возможен туман.

Температура воздуха ночью ожидается -1...-6 °С, днем -1...+4 °С.

Какой будет зима 2025-2026 в Украине - прогноз

Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что зима 2025 - 2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями. Однако, ожидается, что средняя температура зимних месяцев будет выше нормы на 1,5 - 2 °С.

"Не исключены периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть один период на 10-20 суток) с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5° до 18° мороза, в северной части и Карпатах в отдельные дни несколько ниже (наиболее вероятно в январе и феврале)", - прогнозируют синоптики.

