Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

Россия продолжает бить по энергетической инфрастуктуре Украины.

Россияне продолжают атаковать энергетику Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

РФ за неделю выпустила почти 2 500 воздушных целей по Украине

Враг бьет по энергетической инфраструктуре

Без света остаются сотни тысяч семей

Российские оккупанты с 8 по 14 декабря выпустили по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов по Украине. Этой ночью враг в очередной раз бил по украинским городам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что со вчерашнего дня все службы работают, чтобы восстановить поставки света, тепла и воды в регионы после российских ударов по энергетике.

"Ситуация все еще сложная - сотни тысяч семей остаются без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Днепровской областях. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам. Этой ночью снова были удары по нашим общинам. Есть раненые", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ продолжает затягивать войну и хочет как можно больше навредить нашим людям.

"Украине нужен мир на достойных условиях, и мы готовы работать максимально конструктивно. Эти дни будут насыщены дипломатией. Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - говорится в сообщении украинского лидера.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удастся ли достичь мира или перемирия в 2026 году - прогноз эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главред рассказал, что увеличение расходов на силовые структуры, в том числе и армию, свидетельствует о том, что в 2026-м Россия не собирается снижать интенсивность боевых действий против Украины и не планирует ни мира, ни перемирия.

"В бюджете мы видим конкретные финансовые планы Кремля на год по войне: российские власти не планируют останавливаться и подписывать мирные соглашения, с идеями которых сейчас носятся американские и российские чиновники в бесконечных мирных переговорах", - рассказал эксперт.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Позже президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный комбинированный обстрел.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 13 декабря российские оккупанты запустили для атаки на Украину 495 воздушных целей - 30 ракет и 465 дронов. Основным направлением удара была Одесская область.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

