Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Угроза для некоторых областей по состоянию на утро до сих пор не миновала.

Россия обстреливала этой ночью Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

Главное:

Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Взрывы прогремели по меньшей мере в трех регионах Украины

Из-за атаки РФ украинцы остались частично без света

В ночь на 13 декабря в некоторых областях Украины прогремели взрывы из-за атаки страны-агрессора России. Согласно сообщениям Воздушных Сил ВС Украины, враг трижды поднимал в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К и атаковал регионы ракетами и дронами.

Сначала была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения около 01:01 в Киеве и области, а затем и в других регионах Украины.

Уже через 35 минут в Сети появилась информация о взрывах в Одессе и Николаеве. Впоследствии был объявлен отбой воздушной тревоги, но до утра российский МиГ-31К еще дважды поднимался в небо.

Что известно о последствиях атаки РФ

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Из-за этого без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

"Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших", - добавил он.

О взрывах этой ночью сообщали и в Одессе. Официально власти пока не комментировали последствия вражеской атаки, но мониторинговые каналы утверждают, что впервые за всю войну РФ применила две ракеты "Кинжал" для удара по Одесской области.

Ракета Кинжал / Инфографика: Главред

В то же время местные жители после взрывов пожаловались на перебои со светом, а в ДТЭК проинформировали, что в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети.

Сообщение ДТЭК / фото: скриншот

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко заявил, что после полуночи враг ударил БпЛА по Днепру. Пожар возник в здании, которое не эксплуатируется.

"Есть уничтоженная и поврежденная машины. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении чиновника.

Атака РФ на Украину продолжается

По состоянию на 07:44 в Воздушных Силах сообщают о движении новых вражеских дронов в сторону Полтавщины, Одесской и Николаевской областей. Опасность не миновала и для всех областей, кроме западных.

Карта тревог по состоянию на 7:44 / фото: скриншот

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка, что в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого, в ночь на 12 декабря, российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

Накануне российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

