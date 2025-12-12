Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

Сергей Кущ
12 декабря 2025, 19:39
279
Средств поражения у нас достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций.
Какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам
Какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам / Коллаж: Главред, фото: скрин из DeepState, скриншот

Вы узнаете:

  • Украина не намерена терпеть теневой флот РФ
  • Как будут действовать ВСУ

В ближейшее время могут усилится удары ВСУ по теневому флоту РФ, поскольку располагает необходимыми средствами.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

видео дня

Он напомнил, что украинское политическое руководство заявляло об открытии ограниченного экспорта определенных видов вооружения, среди которых есть и морские дроны.

"Это свидетельствует, что потребности наших спецслужб в таких дронах полностью закрыты. Средств поражения у нас достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций. Поэтому операции против теневого флота в Черном море, очевидно, будут продолжаться. Хотя, возможно, эти удары были лишь сигналом - напоминанием о том, что так делать не надо", - поделился эксперт.

Ликвидация "теневого флота" РФ - последние новости

В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.

Напомним, 27 июня на танкере Vilamoura из "теневого флота" РФ произошел взрыв в моторном отделении во время перехода из ливийского порта Эз-Зувайтина. Судно, загруженное более 1 млн баррелей нефти, находилось под флагом Маршалловых островов.

Также неподалеку от Босфора на танкере Kairos из теневого флота РФ произошел взрыв и пожар. 25 членов экипажа эвакуировали.

Как сообщал Главред, Украина ранее ввела санкции против "теневого флота" России. Они коснулись компаний, перевозящих нефть по морю, занимающихся логистикой и обслуживанием танкеров.

Вам может быть интересно:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть Павел Лакийчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:25Украина
Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

20:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

Последние новости

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

Умер украинский певец Степан Гига - СМИ

20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Реклама
19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

Реклама
18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

Реклама
14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

14:43

С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя даритьВидео

14:29

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случайВидео

14:19

"Танцы со звездами. Движение к жизни" на 1+1 Украина: в предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих

14:14

У детей была тренировка: в Шостке россияне атаковали спортивную школу

14:03

Гороскоп на сегодня 13 декабря: Весам - грандиозный успех, Водолеям - радость

13:52

Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

13:49

В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

13:43

"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

13:43

Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять