"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

В ближейшее время могут усилится удары ВСУ по теневому флоту РФ, поскольку располагает необходимыми средствами.
С таким заявлением в интервью Главреду выступил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.
Он напомнил, что украинское политическое руководство заявляло об открытии ограниченного экспорта определенных видов вооружения, среди которых есть и морские дроны.
"Это свидетельствует, что потребности наших спецслужб в таких дронах полностью закрыты. Средств поражения у нас достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций. Поэтому операции против теневого флота в Черном море, очевидно, будут продолжаться. Хотя, возможно, эти удары были лишь сигналом - напоминанием о том, что так делать не надо", - поделился эксперт.
Ликвидация "теневого флота" РФ - последние новости
В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.
Напомним, 27 июня на танкере Vilamoura из "теневого флота" РФ произошел взрыв в моторном отделении во время перехода из ливийского порта Эз-Зувайтина. Судно, загруженное более 1 млн баррелей нефти, находилось под флагом Маршалловых островов.
Также неподалеку от Босфора на танкере Kairos из теневого флота РФ произошел взрыв и пожар. 25 членов экипажа эвакуировали.
Как сообщал Главред, Украина ранее ввела санкции против "теневого флота" России. Они коснулись компаний, перевозящих нефть по морю, занимающихся логистикой и обслуживанием танкеров.
Павел Лакийчук
Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".
Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.
Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
