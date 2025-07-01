Перевозил миллион баррелей нефти: танкер 'теневого флота' РФ взорвался

Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.

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Взрыв на танкере / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГУР

Коротко:

На танкере "теневого флота" РФ произошел взрыв

Он был загружен по меньшей мере 1 млн баррелей сырой нефти

Буксир тянет поврежденный танкер к Лаконскому заливу в Греции

27 июня на танкере Vilamoura, который принадлежит к "теневому флоту" РФ, произошел взрыв в моторном отделении. Об этом сообщили в ГУР.

Отмечается, что инцидент произошел во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 км к северо-востоку от территориальных вод Ливии.

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Танкер находился под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 млн баррелей сырой нефти.

"Vilamoura неоднократно использовался для перевозки нефтепродуктов из портов государства-агрессора России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что по состоянию на 1 июля пожарный буксир под флагом Мальты Boka Summit тянет поврежденный взрывом танкер в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить состояние судна.

Стоит добавить, что владелец танкера Vilamoura - транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в городе Маруси, Греция.

Взорвался танкер Vilamoura / фото: ГУР

Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Также известно, что в Кремле опасаются, что во второй половине 2025 года на нефтяном рынке может возникнуть избыток предложения, что приведет к дальнейшему падению цен.

Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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