Перевозил миллион баррелей нефти: танкер 'теневого флота' РФ взорвался

Коротко:
- На танкере "теневого флота" РФ произошел взрыв
- Он был загружен по меньшей мере 1 млн баррелей сырой нефти
- Буксир тянет поврежденный танкер к Лаконскому заливу в Греции
27 июня на танкере Vilamoura, который принадлежит к "теневому флоту" РФ, произошел взрыв в моторном отделении. Об этом сообщили в ГУР.
Отмечается, что инцидент произошел во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 км к северо-востоку от территориальных вод Ливии.
Танкер находился под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 млн баррелей сырой нефти.
"Vilamoura неоднократно использовался для перевозки нефтепродуктов из портов государства-агрессора России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска", - говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что по состоянию на 1 июля пожарный буксир под флагом Мальты Boka Summit тянет поврежденный взрывом танкер в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить состояние судна.
Стоит добавить, что владелец танкера Vilamoura - транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в городе Маруси, Греция.
Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.
Также известно, что в Кремле опасаются, что во второй половине 2025 года на нефтяном рынке может возникнуть избыток предложения, что приведет к дальнейшему падению цен.
Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций.
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