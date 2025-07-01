Четыре аэропорта приостановили работу: в РФ пожаловались на атаку десятков дронов

Кратко:
- В РФ заявили об атаке дронов
- Взрывы прогремели в Саратовской области
Рано утром во вторник, 1 июля, в России прогремели взрывы. Громко было в Саратове и Энгельсе. Местные власти заявили об атаке дронов. Работа четырех российских аэропортов была приостановлена.
Около четырех часов утра губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин сообщил "об угрозе БПЛА" и о том, что "все экстренные службы приведены в полную готовность".
Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал о взрывах в Саратове и Энгельсе и о том, что аэропорт Саратова приостановил работу. Также сейчас не работают аэропорты Ульяновска Ульяновской области РФ, Казани и Нижнекамска (Татарстан).
По словам и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря, за ночь ПВО якобы уничтожила БпЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Тем временем в Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы было сбито 60 украинских беспилотных над территорией шести российских областей, временно оккупированным Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.
Как писал Главред, в ночь на 6 июня в России произошла масштабная атака беспилотников, которая задела стратегически важные объекты в разных точках страны. В частности, были атакованы города Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза стратегической авиации.
1 июня были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России. В результате было поражено более 40 самолетов.
Впоследствии СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Оказывается, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет.
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