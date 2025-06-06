Дроны атаковали авиабазы РФ: взрывы в Саратове, Энгельсе, Брянске и не только

Атака затронула аэропорт Гагарин в Саратове, что привело к временной приостановке рейсов.

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Россия под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: тг-канал Exilenova+, википедия

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Стратегические объекты в Саратове и Энгельсе (где базируется важная авиация) были атакованы беспилотниками

Об атаках БПЛА и работе ПВО также сообщали жители Тульской, Рязанской и Брянской областей

В ночь на 6 июня в России произошла масштабная атака беспилотников, которая задела стратегически важные объекты в разных точках страны. В частности, были атакованы города Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза стратегической авиации.

Местные жители сообщали о звуках взрывов, работе систем противовоздушной обороны и пожарах. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил угрозу атаки БПЛА и введение режима чрезвычайной ситуации.

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Российские города подверглись ударам дронов / фото: тг-канал Главред

Около 2:20 жители Саратова и Энгельса слышали серию взрывов, а также звуки, похожие на автоматные очереди.

В международном аэропорту Гагарин в Саратове были временно приостановлены все рейсы, введен специальный план "Ковер".

Росавиация подтвердила, что аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, экипажи и диспетчеры работают в режиме повышенной безопасности.

Известно, что обломки одного беспилотника упали на жилой дом в городе Энгельс, вызвав пожар на одном из балконов и повреждения окон на нескольких этажах. На месте работают спасатели.

Энгельс-2 / Главред - инфографика

Атаки также зафиксированы в других регионах России, в частности в Тульской и Рязанской областях, где местные жители сообщали о работе ПВО и угрозе БПЛА.

В Брянске ночь также началась с мощных взрывов.

"Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ", - сказано в сообщении местных каналов.

Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет. Все экстренные службы приведены в полную боевую готовность.

Взрывы на аэродромах в России - что известно

Как писал Главред, 1 июня были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России. В результате было поражено более 40 самолетов.

Впоследствии СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Оказывается, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет.

Кроме этого, недавно был раскрыт путь переброски дронов в Россию, которые вызвали удары по "ядерным" аэродромам РФ. Скорее всего, поставки велись с сопредельной территории.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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