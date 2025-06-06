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Ракетно-дроновая атака РФ на Киев: повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых

Анна Ярославская
6 июня 2025, 06:48обновлено 6 июня, 07:51
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По состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.
Ракетный удар
Ракетная атака по Украине длилась 1 час 30 минут - с 03:10 по 04:40 / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео МО РФ

Кратко:

  • Под удар РФ попали 10 регионов Украины
  • В Киеве повреждены объекты гражданской инфраструктуры
  • В столице есть жертва и раненые

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Под вражеский удар попали отдельные районы Львовской области, Луцк, Тернополь и Тернопольский район, Ровенский район, Хмельницкий район, Киев и агломерация, Белгород-Днестровский район Одесской области, Чернигов, Харьков, Полтавский район.

По данным мониторингового канала monitor, ракетная атака длилась 1 час 30 минут - с 03:10 по 04:40. Атака БПЛА длится уже 10 часов с 20:10.

видео дня

По состоянию на 06:23 карта воздушных тревог выглядела так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог / t.me/alarmukraine

Прошлой ночью во время атаки на Украину РФ применила:

  • крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95мс из Волгоградской области России;
  • крылатые ракеты морского базирования 3м14 комплекса "Калибр", запущенные флотом из акватории Черного моря;
  • баллистические ракеты типа "Искандер-М" / KN-23, запущенные из Курской и Воронежской областей РФ;
  • ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера", др.

Известно о попадании в объекты энергетики и попадании в гражданские постройки и жилые дома.

Атака РФ на Киев

Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила в Telegram, что в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России.

В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Один человек погиб, 20 - получили ранения.

По оперативной информации КГВА по состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

В Соломенском районе произошел пожар в металлическом ангаре на площади около 500 кв. м. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Возникло возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. В результате оперативных действий были спасены три человека. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков сбитых целей по меньшей мере в трех локациях. Повреждены два автомобиля.

В Голосеевском районе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается ликвидация. Повреждено учебное заведение. Части сбитых целей упали вблизи АЗС повредив автомобиль. Обломки также упали в нежилой зоне - без пострадавших и пожара.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обновлено. В Киеве уже четверо погибших после российской атаки. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил мэр Кличко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром 5 июня российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Херсону. На протяжении всего пятнадцати минут по центру города прилетели четыре российских КАБа. Под вражеский удар попало здание областной администрации.

Позже российская авиация второй раз за день нанесла удар управляемыми авиабомбами по зданию Херсонской областной государственной/военной администрации. В результате атаки сооружение фактически уничтожено.

Ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

В Харькове на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.

В ночь на 4 июня в Харькове также прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

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