В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

Кратко:
- Дроны РФ атаковали Харьков и Прилуки
- Есть жертвы среди гражданских
В ночь на 5 июня российская оккупационная армия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области. Есть жертвы среди гражданского населения.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.
Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.
"Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских – это стиль жестокой россии, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - написал Клименко.
Всего в Прилуках погибли пять человек, еще шестеро - ранены.
Кроме того, минувшей ночью российские дроны атаковали Харкьов. На двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.
"Россия сознательно бьет по гражданским. Целится по домам, где дети должны спать, а не гибнуть. Это военное преступление. И за каждую убитую жизнь будет ответственность. На поле боя. В интернациональных судах. На страницах истории", - добавил Клименко.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.
В ночь на 4 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.
В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.
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