В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

Во время вражеского удара спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий.

https://glavred.info/war/v-prilukah-dron-rf-popal-v-dom-nachalnika-pozharnoy-chasti-pogibla-ego-semya-10670762.html Ссылка скопирована

Ночью дроны атаковали Харьков и Прилуки / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Кратко:

Дроны РФ атаковали Харьков и Прилуки

Есть жертвы среди гражданских

В ночь на 5 июня российская оккупационная армия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области. Есть жертвы среди гражданского населения.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

видео дня

Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

"Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских – это стиль жестокой россии, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - написал Клименко.

Всего в Прилуках погибли пять человек, еще шестеро - ранены.

Кроме того, минувшей ночью российские дроны атаковали Харкьов. На двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.

"Россия сознательно бьет по гражданским. Целится по домам, где дети должны спать, а не гибнуть. Это военное преступление. И за каждую убитую жизнь будет ответственность. На поле боя. В интернациональных судах. На страницах истории", - добавил Клименко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В ночь на 4 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред