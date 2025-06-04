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Комбинированная атака РФ на Харьков: вспыхнули пожары, есть пострадавший

Анна Ярославская
4 июня 2025, 07:03
590
На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также пылал частный дом.
Атака на Харьков
Харьков был атакован дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Новини Live

Кратко:

  • РФ атаковала Харьков дронами и ракетами
  • Вспыхнули пожары, есть пострадавший

В ночь на 4 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вражеский удар был зафиксирован в Новобаварском районе города. Есть пострадавший. Медики оказывают 30-летнему мужчине всю необходимую помощь.

видео дня

В результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Поврежден одноэтажный промышленный дом.

В результате "прилета" вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 м.кв.

Также загорелось здание СТО на площади 200 м.кв.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, по предварительным данным, враг нанес беспилотникам 10 ударов по Новобаварскому району Харькова. Еще один БПЛА не разорвался – с ним будут работать взрывотехники.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

"Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 шахедов и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также пылал частный дом. На сегодня известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе", - уточнил Терехов.

Смотрите видео - Последствия комбинированной атаки РФ на Харьков:

Скриншот

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

Под удар РФ попала и Одесса. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Самый масштабный пожар был в складских помещениях с продуктами питания. Есть раненые.

Также россияне ударили дроном по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар, горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 м². По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Утром 3 июня российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

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