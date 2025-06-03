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Прямо по центру города: россияне нанесли удар по Сумах

Марина Фурман
3 июня 2025, 09:54обновлено 3 июня, 10:36
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На месте попадания полностью сгорели автомобили.
удар по Сумам
Россияне ударили по Сумам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/kobzarartem

Основное:

  • Россияне ударили по Сумам
  • В результате вражеского удара есть пострадавшие и погибшие

Во вторник, 3 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается", - говорится в сообщении.

видео дня

И.о. мэра Артем Кобзарь обнародовал фото последствий вражеского удара и сообщил, что, к сожалению, погиб один человек, есть пострадавшие.

"На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется", - добавил Кобзарь.

В Сумской ОВА позже обновили информацию о вражеском ударе. Сообщается, что есть много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра.

Кроме того, в Сумском городском совете сообщили, что с 11:00 в школе №10 начнет работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 10:23, около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии. Еще два человека погибли.

"Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дального действия. В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома", - рассказали в Сумской ОВА.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня, российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что зафиксировано повреждение многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки и домов в частном секторе. Кроме того, враг попал в промышленное предприятие.

Этой же ночью оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара по городу пострадали 4 человека. Кроме того, по разным адресам вспыхнули пожары.

Также утром 3 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Жителей города призвали не игнорировать опасность. Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении столицы. По данным мониторинговых каналов, в небе - МиГ-31К ВВС РФ. Кроме этого, во время воздушной тревоги, взрывы прогремели в Николаеве.

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Кто такой Артем Кобзарь?

Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.

В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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