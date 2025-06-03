РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении столицы. Позже стало известно, что взрыв прогремел в Николаеве.

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Миг-31К представляет опасность для всех регионов Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Кратко:

В Украине масштабная воздушная тревога

ВВС РФ подняли в небо Миг-31К

В Николаеве прогремел взрыв

Утром 3 июня в Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинцев призвали не игнорировать опасность.

Воздушные силы сообщили в 09:54 о скоростной цели в направлении столицы.

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Перед этим стало известно, что оккупанты подняли в небо Миг-31К ВВС РФ.

Как известно, МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

"Прошу не игнорировать тревогу, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - призвал глава КГВА Тимур Ткаченко.

В 09:56 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе.

"По-моему впервые за всю войну у нас приход Кинжала (за городом). О последствиях попозже. Пуск был с ростовской временно живой республики", - пишет Telegram-канал Николаевский Ванек.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

Под удар РФ попала и Одесса. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Самый масштабный пожар был в складских помещениях с продуктами питания. Есть раненые.

Также россияне ударили дроном по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар, горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 м². По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Утром 3 июня российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

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