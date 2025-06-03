Враг снова ударил по Одессе дронами: появились фото последствий атаки РФ

Основное:
- Россияне запустили по Одессе дроны
- В результате вражеской атаки 4 человека пострадали
В ночь на 3 июня российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram.
Глава города также показал последствия российского обстрела.
"Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины", - написал Труханов.
Он уточнил, что на месте происшествия работает оперативный штаб. В частности, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе "єВідновлення".
Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара по городу пострадали 4 человека. Кроме того, по разным адресам вспыхнули пожары.
"Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома", - написали спасатели.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 июня, российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что зафиксировано повреждение многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки и домов в частном секторе. Кроме того, враг попал в промышленное предприятие.
Напомним, рано утром в понедельник, 2 июня, в Харькове прогремели взрывы. Город был под атакой вражеских БПЛА и баллистики. Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждено складское здание.
В ночь на субботу, 31 мая, атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен. Также ночью оккупанты нанесли удар по Сумской области. По меньшей мере один человек пострадал.
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Что такое ГСЧС?
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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